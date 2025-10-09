Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) δημοσίευσε εκτενές αφιέρωμα στα Βαρώσια, τον άλλοτε κοσμοπολίτικο τουριστικό προορισμό της Κύπρου που σήμερα έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα.

«Κάποτε τα Βαρώσια αποτελούσαν έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην Κύπρο. Από το 1974 όμως ο παραθαλάσσιος αυτός παράδεισος εγκαταλείφθηκε και μετατράπηκε στη μεγαλύτερη πόλη-φάντασμα της Ευρώπης», σημειώνει χαρακτηριστικά το γερμανικό μέσο.

Η περιγραφή του τοπίου αποτυπώνει έντονα την αντίθεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν: «Γαλαζοπράσινη θάλασσα, χρυσαφένια αμμουδιά, ξαπλώστρες και ομπρέλες, παιδιά που παίζουν. Εκ πρώτης όψεως όλα θυμίζουν έναν τυπικό παραθεριστικό προορισμό στην Κύπρο. Όμως μια αλλόκοτη εικόνα διακόπτει αυτό το ειδυλλιακό τοπίο: συρματοπλέγματα, οδοφράγματα και στο βάθος γκρίζες ξενοδοχειακές πολυκατοικίες που καταρρέουν, γεμάτες τρύπες από σφαίρες».

Όπως επισημαίνει το RND, τα Βαρώσια υπήρξαν μια ζωντανή πόλη με 39.000 κατοίκους, που έσφυζε από ζωή και τουρισμό. Σήμερα, οι δρόμοι της είναι άδειοι, τα κτίρια υπό κατάρρευση και η φύση καταλαμβάνει ολοένα και περισσότερα σημεία της περιοχής, ενώ «λάτρεις των χαμένων τόπων» επισκέπτονται το σημείο, προσδίδοντάς του μια ανατριχιαστική ατμόσφαιρα εγκατάλειψης.

Τη δεκαετία του 1960 «ο μαζικός τουρισμός στην Κύπρο γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη – με επίκεντρο τα Βαρώσια, […] όπου υπήρχαν πάνω από 100 ξενοδοχεία, εκατοντάδες καταστήματα, κινηματογράφοι και θέατρα, φιλοξενώντας ακόμα και σταρ όπως η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Σοφία Λόρεν και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον». Με την κλιμάκωση του Κυπριακού και την εισβολή των τουρκικών στρατευμάτων στη βόρεια Κύπρο, «τα Βαρώσια βρέθηκαν στο επίκεντρο της τραγωδίας. Ένα καλοκαιρινό πρωινό τουρκικά στρατεύματα μπήκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό και περισσότεροι από 45.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αφήνοντας πίσω τα πάντα», εξηγεί το RND.

Έτσι, «τα Βαρώσια παρέμειναν για δεκαετίες στρατιωτική ζώνη, απαγορευμένη για τους επισκέπτες. Ο άλλοτε πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός μετατράπηκε σε ένα ανατριχιαστικό μνημείο του Κυπριακού Ζητήματος, φυλασσόμενο από τουρκικές δυνάμεις».

Τα τουρκικά σχέδια για αναγέννηση της περιοχής

Από το 2020 «η διοίκηση του de facto καθεστώτος του βόρειου τμήματος της Κύπρου προσπαθεί να ξανακάνει τα Βαρώσια τουριστική περιοχή, με τη στήριξη του Τούρκου προέδρου Ερντογάν. Από τότε ορισμένα τμήματα της πόλης έχουν ανοίξει ξανά, όπως το ξενοδοχείο Golden Sands, το τζαμί Bilal Ağa και ένα τμήμα της παραλίας μήκους 600 μέτρων».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, «το άνοιγμα και η επανακατοίκηση στα Βαρώσια λαμβάνουν χώρα κατά παράβαση σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει καταδικάσει ομόφωνα τις ενέργειες αυτές. Παρ’ όλα αυτά οι τουρίστες δεν δείχνουν να αποθαρρύνονται: μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Ιανουαρίου 2022 περίπου 400.000 άνθρωποι επισκέφθηκαν τον άλλοτε τουριστικό παράδεισο».

Στα Βαρώσια πραγματοποιούνται σήμερα «οργανωμένες ξεναγήσεις από διάφορους παρόχους που καθοδηγούν τους επισκέπτες μέσα στην περιοχή, καθώς μεγάλο μέρος της εξακολουθεί να είναι στρατιωτική ζώνη […] και απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος επισκεπτών στις αποκλεισμένες περιοχές», ενώ υπάρχει και η δυνατότητα ιδιωτικής επίσκεψης στην περιοχή, καταλήγει το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο.

Γιώργος Πασσάς – dw.com