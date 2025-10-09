Υπόθεση που αφορά τοκογλυφία, εκβιασμό, απειλές και επίθεση κρύβεται πίσω από τις δύο εγκληματικές ενέργειες σε γραφεία εργοληπτικής εταιρείας και μετά την καταγγελία επιχειρηματία που κατονομάζει τον 43χρονο ως ύποπτο, αφού μόνο με αυτόν έχει οικονομικές διαφορές.

Ο ύποπτος αρνείται εμπλοκή, με τους δικηγόρους του, Βίκτωρα Ακάμα και Ορθοδοξία Γρηγορίου, να προβάλλουν ένσταση στο αίτημα προσωποκράτησης, κάνοντας λόγο για «δηλώσεις και πληροφορίες του καφενέ από τον παραπονούμενο».

Το Δικαστήριο αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, επεφύλαξε την απόφαση του εντός της ημέρας.

Σύμφωνα με όσα τέθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ο παραπονούμενος κατέθεσε στις 8 Οκτωβρίου ότι είχε δανειστεί από τον ύποπτο €400.000 την περίοδο 2021–2022, με συμφωνημένο τόκο που θα έφτανε — το €1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2023.

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει ότι εξόφλησε το ποσό των €400.000 συν €200.000 (κεφάλαιο και μέρος του τόκου), αλλά ζήτησε παράταση μέχρι την άνοιξη του 2024 λόγω οικονομικών δυσκολιών. Όπως αναφέρει, ο ύποπτος αντέδρασε απαιτώντας επιπλέον τόκο για το υπόλοιπο ποσό των €800.000, κάτι που εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει.

Δύο ημέρες πριν από τη λήξη της παράτασης, στις 29 Δεκεμβρίου 2023, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε εναντίον του επιχειρηματία στη Λευκωσία. Για το περιστατικό έγινε σχετική καταγγελία και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου για τα αδικήματα της εκβίασης, απειλής με σκοπό την κλοπή, απειλή και τοκογλυφία.

Σύμφωνα με την κατάθεση του στη Αστυνομία, ο παραπονούμενος ενημερώθηκε από γνωστούς του ότι ο ύποπτος απειλούσε συνεργάτες και φίλους του, ζητώντας να τον πιέσουν να του καταβάλει τα χρήματα «αλλιώς θα του έκανε ζημιά στις επιχειρήσεις του».

Μάλιστα, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, όπως ανάφερε ο παραπονούμενος τον επισκέφτηκε συγκεκριμένο πρόσωπο από την Λευκωσία και του είπε ότι ο ύποπτος εξέφρασε σε διάφορα πρόσωπα του ότι ο ίδιος (ο παραπονούμενος) θα τον δολοφονήσει.

Παράλληλα, ο παραπονούμενος έλαβε πληροφορίες ότι ο 43χρονος καυχιόταν πως εκείνος έβαλε τρίτους να πυροβολήσουν τα γραφεία της εταιρείας του.

Ο δικηγόρος του υπόπτου, Βίκτωρας Ακάμας, ζήτησε την απόρριψη του αιτήματος κράτησης, κάνοντας λόγο για «απουσία στοιχείων» και «αόριστες πληροφορίες». Ανέφερε ότι οι πληροφορίες στις οποίες βασίζεται ο παραπονούμενος «είναι κουβέντες του καφενέ» και όχι αποδεικτικά στοιχεία.

Ζήτησε επίσης να κατατεθεί στο Δικαστήριο ο όρκος του εντάλματος σύλληψης, υποστηρίζοντας ότι περιέχει ανακρίβειες που ενδέχεται να παραπλανούν τη Δικαιοσύνη.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας, της παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών και πυροβόλου όπλου τύπου Α, της απόπειρας καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικά, καθώς και της παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία.

Τα αδικήματα φέρονται να τελέστηκαν μεταξύ 3 Ιουλίου και 7 Οκτωβρίου 2025.