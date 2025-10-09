Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο σε σημερινή του συνεδρία, ενέκρινε την υπογραφή Συμφωνίας με τις Συντεχνίες των Ιατρών, για την παραχώρηση κινήτρων για τα έτη 2025 – 2027, η οποία θα υπογραφεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «η συμφωνία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον υπολογισμό των κινήτρων που θα παραχωρούνται και θα βασίζεται σε επίτευξη συγκεκριμένων στόχων βάση απόδοσης και θα ενδυναμώσει περαιτέρω το Σχέδιο Δράσης του Οργανισμού, με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση του. Η υπογραφή της Συμφωνίας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το μέλλον του Οργανισμού και τη σχέση του με τους Ιατρούς των Νοσηλευτηρίων».

Με την υπογραφή της Συμφωνίας, προστίθεται, θα καταβληθεί άμεσα και το υπολοιπόμενο ποσό των €2,3 εκατ. για τα έτη 2023-2024, όπως συμφωνήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025.