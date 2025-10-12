Σε επίπεδα χαμηλότερα των κανονικών για την εποχή θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Κατά διαστήματα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα για μεμονωμένες βροχές τις απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά και τα νότια τμήματα του νησιού.

Η θερμοκρασία προβλέπεται γύρω στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 15 στα ορεινά.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται κυρίως αίθριος καιρός, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η θερμοκρασία σήμερα σημειώνει πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες , παραμένοντας κάτω από τους κλιματικούς μέσους όρους, ωστόσο από τη Δευτέρα προβλέπεται σταδιακή μικρή άνοδος, που θα συνεχιστεί και την Τρίτη.