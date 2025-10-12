Με μια πράξη που συγκίνησε και ενέπνευσε, ο 23χρονος επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοστομίδης από τη Λεμεσό, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Shrine Solutions Ltd, κατέκτησε το 1ο βραβείο στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2025, αποσπώντας χρηματική διάκριση ύψους €100.000 από τον Sir Στέλιο Χατζηιωάννου.

Λίγο μετά τη βράβευσή του, ο Χρυσοστομίδης ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει ολόκληρο το ποσό σε νέους επιχειρηματίες και οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες στην Κύπρο. «Η επιτυχία έχει αξία μόνο όταν τη μοιράζεσαι. Ελπίζω η πράξη αυτή να εμπνεύσει κι άλλους να δουν την επιχειρηματικότητα όχι μόνο ως μέσο προσωπικής ανέλιξης, αλλά και κοινωνικής προσφοράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Shrine Solutions Ltd, που δημιούργησε ο Χρυσοστομίδης, εξειδικεύεται στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογικών λύσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, συνδέοντας επιχειρήσεις και brands με καινοτόμες διαδικτυακές εμπειρίες μέσω της πλατφόρμας shrine.io. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα νεοφυή σχήματα της Κύπρου, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία και η κοινωνική συνείδηση μπορούν να συνυπάρξουν.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, που θεωρείται ένα από τα πλέον υποσχόμενα πρόσωπα της κυπριακής νεοφυούς σκηνής, έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης και έμπνευσης στη νέα γενιά, δείχνοντας ότι η επιτυχία δεν μετριέται μόνο με οικονομικά μεγέθη, αλλά και με την προσφορά προς την κοινωνία.

Η κίνηση του Χρυσοστομίδη αναδείχθηκε ως σύμβολο κοινωνικής ευθύνης στη φετινή διοργάνωση, υπενθυμίζοντας ότι η επιχειρηματικότητα μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα την καινοτομία και τον άνθρωπο.