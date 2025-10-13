Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη λειτουργίας των «Κέντρων Τεχνητής Νοημοσύνης» (AI Factories Antennas) σε επτά κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και στην Κύπρο.

Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Κομισιόν είναι το Βέλγιο, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Μάλτα και η Σλοβακία. Επιπλέον συνεργαζόμενες χώρες, όπως η Ισλανδία, η Μολδαβία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία θα φιλοξενήσουν τέτοια κέντρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, τα νέα αυτά κέντρα θα συνεργάζονται στενά με τα υπάρχοντα AI Factories, προσφέροντας στις εθνικές κοινότητες τεχνητής νοημοσύνης ασφαλή εξ αποστάσεως πρόσβαση σε υπερυπολογιστές αιχμής, βελτιστοποιημένους για εφαρμογές AI. Πλήρως ενταγμένα στο οικοσύστημα της κοινής επιχείρησης Ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων EuroHPC, τα κέντρα στοχεύουν στην επέκταση της πρόσβασης σε ταλέντα, υποδομές και καινοτομία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Ευρώπη.

Την περασμένη Παρασκευή, η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης μεγάλη επέκταση της ευρωπαϊκής υποδομής AI, με την προσθήκη έξι νέων AI Factories στο υπάρχον δίκτυο, φθάνοντας συνολικά τα 19 κέντρα σε 16 κράτη μέλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στα Δυτικά Βαλκάνια, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα τα νέα κέντρα στη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία, παρέχοντας στις εταιρείες της περιοχής πρόσβαση στην ευρωπαϊκή υποδομή τεχνητής νοημοσύνης.

Η σημερινή ανακοίνωση εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης «AI Continent» της Επιτροπής και συμπληρώνει τις επενδύσεις της ΕΕ σε μελλοντικά AI Gigafactories — εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας αφιερωμένες στην ανάπτυξη και εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων και συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, ευθυγραμμίζεται με τη Στρατηγική Apply AI, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης στην ευρωπαϊκή οικονομία και τον δημόσιο τομέα.

ΚΥΠΕ