Αίτημα για έκδοση διατάγματος αποκατάστασης καταδικασθέντος επιδιώκει να εξασφαλίσει ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, με τη διαδικασία να διεξάγεται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέα υποστηρίζει, μέσω του αιτήματός του, ότι η αποκατάσταση του ποινικού του μητρώου θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της επαγγελματικής του δραστηριότητας, η οποία σήμερα περιορίζεται λόγω αυτού.

Από την άλλη, ο Γενικός Εισαγγελέας κατέθεσε ένσταση στο αίτημα του κ. Ερωτοκρίτου, προβάλλοντας ως λόγους το δημόσιο συμφέρον, τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί, καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η αποκατάσταση.

Κατά τη σημερινή διαδικασία (15/10) η οποία ήταν ορισμένη ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου και παρακολούθησε το philenews και οι δύο πλευρές κατέθεσαν πολυσέλιδες γραπτές αγορεύσεις.

Αρχικά, τον λόγο έλαβε ο κ. Ερωτοκρίτου, ο οποίος αναφέρθηκε στους λόγους ένστασης που υπέβαλε η Νομική Υπηρεσία. Εστίασε σε διάφορα σημεία, τονίζοντας ότι το δημόσιο συμφέρον, το οποίο επικαλείται ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν συνιστά λόγο για την απόρριψη της αίτησής του. Επεσήμανε ότι το δημόσιο συμφέρον, ως έννοια που αφορά την προάσπιση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου, δεν μπορεί να αποτελεί επιχείρημα για άρνηση του αιτήματος. Ενώ όπως είπε, στην παρούσα υπόθεση δεν προηγήθηκε κάποια διοικητική πράξη που να κάνει επίκληση του δημοσίου συμφέροντος πριν την κατάθεση της αίτησης. Υποστήριξε, επίσης, ότι η μη αποκατάσταση του ποινικού του μητρώου εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων και τόνισε πως το Δικαστήριο οφείλει να ενεργεί με βάση την κοινή λογική και τη δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Γενικού Εισαγγελέα, Μαρίνα Μασούρα, αγορεύοντας ενώπιον του Δικαστηρίου, προέβαλε ότι η ένσταση στο αίτημα αποκατάστασης βασίζεται στη φύση και τη σοβαρότητα των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ο κ. Ερωτοκρίτου. Τόνισε ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα —κατάχρηση εξουσίας, δωροληψία και διαφθορά— και ότι ο αιτητής, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα, επηρέασε την ορθή απονομή της Δικαιοσύνης. Εξήγησε ότι η αποκατάσταση μιας καταδίκης διατάσσεται σε εξαιρετικές μόνο περιστάσεις.

Περαιτέρω, ανέφερε πως ο αιτητής δεν προέβαλε οποιονδήποτε σοβαρό λόγο που να δικαιολογεί την αποκατάσταση του ποινικού του μητρώου, επισημαίνοντας ότι η έκδοση διατάγματος αποκατάστασης δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι η αποκατάσταση μιας καταδίκης συνιστά ευεργέτημα, το οποίο θα πρέπει να παρέχεται με φειδώ και όχι ως ζήτημα ρουτίνας. Παρέθεσε σχετική νομολογία και αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους ζητείται η αποκατάσταση, επισημαίνοντας ότι δεν τέθηκε κανένα σαφές και συγκεκριμένο υπόβαθρο που να δικαιολογεί την ικανοποίηση του αιτήματος. Τόνισε, επιπλέον, ότι η αποκατάσταση μιας καταδίκης με σκοπό την αύξηση του επαγγελματικού κύκλου και την επαγγελματική ανάπτυξη δεν συνιστά από μόνη της επαρκή λόγο για την αποδοχή του αιτήματος, έχοντας υπόψη τη φύση και σοβαρότητα των αδικημάτων. Μία από τις πτυχές του δημοσίου συμφέροντος, όπως ανέφερε, είναι και η επίδραση που έχει η αποκατάσταση στην γενική αποτροπή.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε και τις δύο πλευρές, επιφυλάχθηκε να ανακοινώσει την απόφασή του τον επόμενο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ερωτοκρίτου καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 σε 3,5 χρόνια φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος στις κατηγορίες του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας οικείων αξιωματούχων, των συναλλαγών με αντιπροσώπους, οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά και της κατάχρησης εξουσίας.