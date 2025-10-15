Σε εκδήλωση διαμαρτυρίας προχωρούν το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025, στις 10:00 το πρωί, οι κάτοικοι των οδών Αγίας Θεοδώρας και Αγίας Θεοδοσίας στον Στρόβολο, καθώς και της οδού Επτακώμης στη Λακατάμια, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, καταγγέλλοντας «παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος της ασφαλούς πρόσβασης στις οικίες τους» και «ελλειμματικό πολεοδομικό σχεδιασμό» που, όπως αναφέρουν, έχει επιδεινώσει δραματικά την καθημερινότητά τους.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί στην οδό Ιπποκράτους, με τους κατοίκους να προχωρούν σε συμβολικό κλείσιμο του περάσματος που άνοιξαν πρόσφατα οι αρμόδιες αρχές για τη διέλευση οχημάτων από άλλες, μέχρι πρότινος αποκλεισμένες, περιοχές – όπως η οδός Κρίτωνος. Η κινητοποίηση θα διαρκέσει μία ώρα.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν «παράλειψη ανταπόκρισης των δημόσιων αρχών» στα επανειλημμένα αιτήματά τους και «αδιαφορία των αρμόδιων φορέων να δώσουν λύση που να εξυπηρετεί τους ανθρώπους που ζουν στην περιοχή, παρά τις συνεχείς οχλήσεις από τον Οκτώβριο του 2024».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, προσκαλούν εκ νέου τους αρμόδιους φορείς να παραστούν επί τόπου και να ακούσουν «επιτέλους» τις ανησυχίες τους. Μεταξύ άλλων, προσκαλούνται ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, ο Δήμαρχος Στροβόλου Ανδρέας Σταυρινίδης, η Δήμαρχος Λακατάμιας Φανή Χατζήπαπα, ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Κώστας Κούντουρος, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ανδρέας Ελευθερίου, το Τμήμα Τροχαίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, καθώς και ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών.

Παρά την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, στις 9 Οκτωβρίου 2025, για επανεξέταση του ζητήματος, οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι «οι εργασίες συνεχίζονται ετσιθελικά και δικτατορικά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φωνή των ανθρώπων που επηρεάζονται άμεσα».

Όπως επισημαίνουν, στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν επί τόπου οι αρμόδιοι για την έκταση του προβλήματος και να δεσμευτούν για την άμεση επίλυσή του. «Η παρουσία των αρμοδίων και των ΜΜΕ είναι απαραίτητη για την ανάδειξη του ζητήματος και την άσκηση πίεσης προς επίλυση ενός προβλήματος που επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής μας», σημειώνουν οι κάτοικοι.