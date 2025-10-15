Αναφερόμενος στην αυριανή διεθνή σύναξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας στην Πάφο, ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, Χρίστος Αγγελίδης, επεσήμανε ότι ο θεσμός HOTREC είναι ο σημαντικότερος στον κλάδο στην Ευρώπη και αυτό καταδεικνύει και το γεγονός ότι έχει θεσμοθετηθεί να πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη χώρα που αναλαμβάνει το επόμενο εξάμηνο την προεδρία της Ευρωπαικής Ένωσης.

Η χώρα η οποία αναλαμβάνει την Προεδρία το επόμενο εξάμηνο, είναι και υπεύθυνη να αναλάβει και την Γενική Συνέλευση της HOTREC, είπε. Η προηγούμενη φορά που η Κύπρος φιλοξένησε την Γ.Σ. του φορέα, είπε, ήταν το 2012, όταν και πάλι αναλάμβανε την Προεδρία της ΕΕ.

Στη διήμερη σύνοδο της Πάφου, είπε ο κ. Αγγελίδης, θα συζητηθούν πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και η διαχείριση στη μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην περιβαλλοντική διαχείριση.

Θα εξετασθούν επίσης, είπε, θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή διαφήμιση, ένα τομέα, επεσήμανε, που έχει περάσει για τα καλά στην Ευρωπαική Ένωση και σχετίζεται με τις πλατφόρμες πωλήσεων και διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και με το φαινόμενο των fake reviews, ένα τομέα που έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των προορισμών.

Ο Χρίστος Αγγελίδης τόνισε ότι η HOTREC θα πραγματοποιηθεί το επόμενο 48ωρο στο ξενοδοχείο Aliathon, στην παραλιακή λεωφόρο Κάτω Πάφου-Γεροσκήπου και σε αυτήν θα παραστεί και θα χαιρετήσει στις 9.30 το πρωί αύριο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Πρόκειται για σημαντικό γεγονός, παρατήρησε, αφού αποτελεί μεγάλη τιμή για τους σύνεδρους να προσέρχεται και να προσφωνεί την συνέλευση του φορέα τους ο ίδιος ο Πρόεδρος του κράτους που φιλοξενεί την Γενική Συνέλευση.

Είμαστε πανέτοιμοι να φιλοξενήσουμε την σημαντική αυτή ευρωπαική οργάνωση στην Κύπρο, κατέληξε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΑΣΥΞΕ, από την οποία θα αναδειχθεί διεθνώς και ο τόπος μας, τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, οι φυσικές καλλονές, η κουζίνα του και όλα όσα αγαπούν οι επισκέπτες του νησιού μας.