Άνοιξαν τα φτερά τους και πλέον πετούν στον κυπριακό ουρανό γύπες του είδους Πυρόχρου, οι οποίοι ενώνονται με τον υπόλοιπο πληθυσμό που ανέρχεται σήμερα σε 41 πουλιά.

Σε σχετική ανακοίνωση του BirdLife αναφέρεται πως ολοκληρώθηκε η απελευθέρωση της 4ης παρτίδας γυπών που έφτασαν στην Κύπρο από την Ισπανία τον περασμένο Φεβρουάριο, στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση του πληθυσμού του Πυρόχρου Γύπα.

Μετά από εννιά μήνες προσαρμογής σε ειδικό κλωβό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, οι πόρτες άνοιξαν και οι δύο τελευταίοι γύπες άνοιξαν χθες τις φτερούγες τους και πέταξαν στον κυπριακό ουρανό. Οι κινήσεις τους ήδη παρακολουθούνται μέσω πομπών GPS και αναμένουμε ότι σύντομα θα σμίξουν με τον υπόλοιπο πληθυσμό, που σήμερα αριθμεί 41 πουλιά, και θα ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν γνωστά λημέρια.

Η ενίσχυση του πληθυσμού με εισαγωγή γυπών αποτελεί σημαντικό βήμα στις συνεχείς προσπάθειες για την αποτροπή της εξαφάνισης του είδους. Κάθε νέο πουλί που εντάσσεται στον κυπριακό πληθυσμό αυξάνει τις ελπίδες για το μέλλον του Γύπα στο νησί μας. Στόχος είναι να συνεχίσουμε τις εντατικές προσπάθειες δίδοντας έμφαση στην αντιμετώπιση των κύριων απειλών (δηλητηρίαση και ηλεκτροπληξία) που υπονομεύουν τις προσπάθειες διατήρησης και συνεχίζουν να απειλούν το είδος με εξαφάνιση.

Την εισαγωγή της 4ης παρτίδας γυπών συντόνισε το Vulture Conservation Foundation σε συνεργασία με το BirdLife Cyprus και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας. Το κόστος μεταφοράς καλύφθηκε από τους πιο πάνω φορείς καθώς και με την υποστήριξη του Cyprus Environment Foundation. Οι γύπες που εισάγονται στην Κύπρο αποτελούν δωρεά της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία.