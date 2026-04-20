Το BirdLife Cyprus καταγγέλλει ότι παρατηρητές πουλιών εξακολουθούν να επισκέπτονται το Λιβάδι Ακρωτηρίου, παρά το γεγονός ότι παραμένει κλειστό.

Υπενθυμίζει ότι η περιοχή είναι κλειστή λόγω μέτρων για τον αφθώδη πυρετό και ότι η είσοδος στον χώρο, αυτή την περίοδο, ενέχει κίνδυνο εξάπλωσης της ασθένειας.

Η εκδήλωση της νόσου στο Λιβάδι Ακρωτηρίου, όπως επισημαίνει, θα είχε καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για την τοπική φυλή βοοειδών αλλά και για την οικολογική ακεραιότητα αυτού του διεθνούς σημασίας υγροτόπου, καθώς τα ζώα αυτά διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση και διατήρησή του.

«Παρακαλούμε θερμά όλους να μην εισέρχονται στον χώρο σε καμία περίπτωση», καταλήγει η ανάρτηση της BirdLife Cyprus.