Τέλος στην ταλαιπωρία μεγάλης μερίδας χρόνιων ασθενών, έστω και με καθυστέρηση, βάζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας ο οποίος βρίσκεται στο τελικό στάδιο των νέων διαδικασιών, που αναμένεται να εφαρμόσει πολύ σύντομα, και αφορούν τα ακριβά και εξειδικευμένα φάρμακα για τα οποία μέχρι σήμερα οι πολίτες υποχρεώνονται να στήνονται στις ουρές των κρατικών φαρμακείων για να τα παραλάβουν.

Τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα φάρμακα, προορίζονται για ενδονοσοκομειακή χρήση. Δηλαδή οι ασθενείς, (ή οι συγγενείς τους), επισκέπτονται τα κρατικά φαρμακεία για να τα παραλάβουν και να μεταβούν στη συνέχεια στο νοσηλευτήριο στο οποίο βρίσκεται ο γιατρός τους για να τα χορηγήσει.

Ο ΟΑΥ, όπως πληροφορούμαστε, έχει ήδη κατακυρώσει προσφορά σε συγκεκριμένη εταιρεία διανομής, η οποία θα αναλαμβάνει να μεταφέρει τις θεραπείες αυτές κατευθείαν στους γιατρούς χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς για τους οποίους προορίζονται.

Στα κρατικά φαρμακεία βεβαίως παραμένουν, προς το παρόν, όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα φάρμακα που δεν χρήζουν ενδονοσοκομειακής χορήγησης, καθώς και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα τα οποία, κατ΄εξαίρεση, λαμβάνουν ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών μέσω του ΓεΣΥ.

Η ταλαιπωρία των ασθενών, κυρίως χρόνιων ασθενών και ηλικιωμένων, στις ουρές των κρατικών φαρμακείων συζητήθηκε και χθες εκτενώς, αυτή τη φορά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελέγχου.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ), επισήμανε ότι «πολλοί ασθενείς, κυρίως από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, χρειάζεται να αλλάξουν δύο ή και τρία λεωφορεία για να φτάσουν στα φαρμακεία και τόνισε ότι η πρακτική αυτή, υφίσταται εδώ και χρόνια».

Ο κ. Παπαδόπουλος υπέδειξε παράλληλα ότι «δεν είναι μόνο θέμα του ΟΑΥ να εξεύρει λύσεις ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των ασθενών, αλλά είναι και θέματα που αφορούν τον ΟΚΥπΥ. Όταν έχεις 80 άτομα να περιμένουν και λειτουργεί μόνο ένα παράθυρο εξυπηρέτησης πρέπει να λάβεις τα μέτρα σου».

Στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΥπΥ Κύπρος Σταυρίδης, ρίχνοντας την μπάλα στον ιδιωτικό τομέα. Ο Οργανισμός, είπε, έχει αναλάβει την προμήθεια των φαρμάκων προς εξυπηρέτηση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), διευκρινίζοντας ότι οι ουρές στα φαρμακεία παρατηρούνται κυρίως σε ορισμένες ημέρες κάθε μήνα. «Πρέπει να εξεταστεί η ανάθεση της διάθεσης των φαρμάκων και σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια του ΓεΣΥ, ώστε να διευκολυνθούν οι ασθενείς».

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εξέτασης της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Νοσοκομείο Λάρνακας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναφορά στην ανταπόκριση των γιατρών που βρίσκονται σε καθήκον αναμονής τις νυκτερινές ώρες και στο γεγονός ότι πολλές εισαγωγές ασθενών πραγματοποιούνται από ειδικευόμενους και όχι από ειδικούς γιατρούς.

Για τη λειτουργία του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου, το οποίο και αφορούσε η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, οι εκπρόσωποι των νοσηλευτών επισήμαναν την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της στελέχωσης.

Από την έναρξη λειτουργίας του νέου ΤΑΕΠ, τον περασμένο μήνα, όπως υποστήριξαν, έχουν ήδη καταγραφεί 120 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι βάρδιες.

Σε ό,τι αφορά την απώλεια εσόδων του ΟΚΥπΥ λόγω της μη έγκαιρης καταχώρησης απαιτήσεων από τους γιατρούς του ΤΑΕΠ, εκπρόσωποι του Οργανισμού επεσήμαναν ότι το πρόβλημα σχετίζεται με το περιορισμένο χρονικό περιθώριο που δίνει ο ΟΑΥ για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης.