Επαγγελματίας είναι ο εκτελεστής που δολοφόνησε τον Σταύρο Δημοσθένους, γαζώνοντάς τον με απόλυτη ακρίβεια και χωρίς να προκαλέσει παράπλευρες απώλειες. Τη στιγμή της επίθεσης, το θύμα είχε μόλις αποχωρήσει από την κατοικία του, καθισμένος στη θέση του συνοδηγού σε όχημα που οδηγούσε ο γιος του, κατευθυνόμενοι προς τη Λεμεσό.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, στο πολυτελές όχημα του θύματος βρέθηκαν περίπου 10 τρύπες από σφαίρες, ενώ στη σκηνή της μαφιόζικης εκτέλεσης εντοπίστηκαν κάλυκες από αυτόματο όπλο διαμετρήματος 7,62 χιλιοστών. Τα τεκμήρια παραλήφθηκαν και πρόκειται να υποβληθούν σε επιστημονικές εξετάσεις στα εργαστήρια της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομίας.

Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από διάφορα πρόσωπα και οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή όπου διαπράχθηκε η δολοφονία, αλλά και τη διαδρομή που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά, αφότου έκαψαν το λευκό βαν που χρησιμοποίησαν.

Όπως έγραψε η ιστοσελίδα μας, οι δράστες ήταν δύο και εγκατέλειψαν το βαν, διαφεύγοντας με μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ μεγάλου κυβισμού, σκούρου χρώματος. Αξίζει να αναφερθεί πως το θύμα δεν είχε εκφράσει στις Αρχές φόβους για τη ζωή του.

Η δολοφονία του Δημοσθένους αιφνιδίασε τις Αρχές, οι οποίες μπήκαν σε κόκκινο συναγερμό, ανοίγοντας παράλληλα έρευνες σε τρεις διαφορετικές σκηνές εγκλήματος. Oι δράστες ήταν μελετημένοι και ψύχραιμοι και περίμεναν το θύμα να αποχωρήσει από την οικία του ενώ μόλις εντόπισαν το όχημά του, το γάζωσαν με πυρά, δολοφονώντας τον 49χρονο μπροστά στα μάτια του ίδιου του παιδιού του.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν διαθέτουν σαφή εικόνα για τα ακριβή κίνητρα, ωστόσο, ερευνούν εξονυχιστικά τις επαγγελματικές δραστηριότητες του θύματος. Αστυνομικές πληροφορίες κάνουν λόγο για «ανοιχτά μέτωπα» που φαίνεται να δυσκολεύουν την κατεύθυνση των ερευνών, αφήνοντας για την ώρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα.