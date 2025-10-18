Έντονες εναλλαγές αναμένονται στον καιρό, αφού από τη μια προβλέπονται βροχές και καταιγίδα και από την άλλη αύξηση της θερμοκρασίας και σκόνη. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ένα σύστημα ασθενούς ψηλής πίεσης, το οποίο θα μετατραπεί σε ασθενή χαμηλή πίεση από τη Δευτέρα.

Στη διάρκεια της μέρας ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά το απόγευμα θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι. Το βράδυ θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, στα δυτικά.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές.

Την Τρίτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό.

Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται από τη Δευτέρα αραιή σκόνη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο μέχρι τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.