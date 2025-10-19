Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησε η Αστυνομία, καθώς εντοπίστηκε να τρέχει με 190 χλμ / ώρα αντί για 100 στο αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, ενώ έχει καταναλώσει και ποσότητα αλκοόλ μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 02:30 σήμερα τα ξημερώματα, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου διενεργούσαν έλεγχο ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος του σταδίου Γ.Σ.Π. στον Στρόβολο, ανέκοψαν όχημα το οποίο οδηγείτο με ταχύτητα 190 αντί 100 ΧΑΩ.

Από έλεγχο των στοιχείων του οδηγού, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 19χρονο, ο οποίος σε τελικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε, αυτός βρέθηκε θετικός με ένδειξη 21μg% αντί 9μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από τον νόμο όριο.

Ο 19χρονος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος αφού πρώτα υπέγραψε εγγυητήριο έγγραφο για να παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα 20/10/2025 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου αναμένεται να καταχωρηθεί υπόθεση εναντίον του για τα τροχαία αδικήματα τα οποία διέπραξε.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Λατσιών συνεχίζει τις εξετάσεις.