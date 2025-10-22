Υπό κράτηση για περίοδο οκτώ ημερών τέθηκε ο 30χρονος κατάδικος Ν.Σ., ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την κατάθεση του 30χρονου υπόπτου, ο οποίος είναι το πρόσωπο που αγόρασε τη μοτοσικλέτα από τον 44χρονο ύποπτο, πρώην ποδοσφαιριστή και με την οποία διέφυγαν αμέσως μετά την δολοφονία οι εκτελεστές του Δημοσθένους.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού οδήγησαν το πρωί της Τετάρτης (22/10) τον 30χρονο κατάδικο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ζητώντας την προσωποκράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών. Ο δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση και το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα, διατάσσοντας την κράτησή του.

Ο εξεταστής της υπόθεσης και βοηθός Υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού, Υπαστυνόμος Ηλίας Κρέουζος, αναφερόμενος στα γεγονότα, επιβεβαίωσε το χθεσινό ρεπορτάζ του philenews σχετικά με την εμπλοκή του 30χρονου καταδίκου. Όπως ανέφερε ο κ. Κρέουζος, ανακρινόμενος γραπτώς ένας εκ των προσώπων (ο 30χρονος Χ.Σ.), σε σχέση με την υπόθεση, κατέθεσε ότι ο κατάδικος ήταν το πρόσωπο που επικοινώνησε μαζί του από τις Κεντρικές Φυλακές και, κατόπιν υπόδειξης και οδηγιών του, μεσολάβησε για την αγορά της μοτοσικλέτας. Όπως είπε, την άφησε σε συγκεκριμένο σημείο για να την παραλάβει άλλο πρόσωπο.

Μετά τη μαρτυρία αυτή, εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης εναντίον του υπόπτου, ο οποίος συνελήφθη χθες, στις 14:49, στις Κεντρικές Φυλακές. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού, όπου ανέφερε ότι θα δώσει γραπτή κατάθεση σήμερα, στην παρουσία του δικηγόρου του.

Για την υπόθεση έχουν ληφθεί 43 καταθέσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 10 έρευνες.

Σύμφωνα με τον εξεταστή, αναμένεται να ληφθούν άλλες 97 καταθέσεις, από το περιβάλλον του θύματος και των υπολοίπων κρατουμένων, από τον χώρο των Κεντρικών Φυλακών, καθώς και από άλλα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την υπόθεση — τόσο στις σκηνές διάπραξης των αδικημάτων όσο και στις διαδρομές που ακολούθησαν οι δράστες πριν, κατά και μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες στις σκηνές διάπραξης των αδικημάτων και στις διαδρομές που φαίνεται να κινήθηκαν οι δράστες πριν, κατά και μετά το συμβάν, διενεργούνται εξετάσεις για εξασφάλιση περαιτέρω μαρτυρίας ενώ αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από περιοχές της Λεμεσού και της Λευκωσίας.

Για την υπόθεση αναμένεται επίσης να γίνουν άλλες 2 έρευνες σε συγκεκριμένους χώρους.