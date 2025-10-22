Το θέμα της αποκοπής πρόσβασης στις αλυκές Λάρνακας, μετά το περιστατικό εγκλωβισμού δύο οχημάτων για αρκετές ημέρες στη Μεγάλη Αλυκή, τέθηκε σε σύσκεψη μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, με θέμα την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων για την αποτροπή πρόσβασης στις αλυκές.

Η σύσκεψη εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για διάλογο με τους αρμόδιους φορείς σε ζητήματα προστασίας των αλυκών Λάρνακας, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Κύπρου με πλούσια βιοποικιλότητα.

Κατά τη συνάντηση, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις και προβληματισμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε λύσεις όπως η επανατοποθέτηση πασσάλων, η διερεύνηση τοποθέτησης ογκόλιθων σε καίρια σημεία εισόδου οχημάτων, η τοποθέτηση περισσότερων ενημερωτικών πινακίδων και η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών για τις επιπτώσεις της οδήγησης και του περπατήματος εντός του υγροτόπου.

Όπως σημειώνεται, «η οδήγηση και το περπάτημα εντός του υγροτόπου της αλυκής όταν οι αλυκές ξηραίνονται, μπορεί εύκολα να καταστρέψει αυγά και νεοσσούς πουλιών που φωλιάζουν στη γυμνή επιφάνεια των αλυκών». Παράλληλα, καταστρέφεται η κύρια τροφή των φλαμίνγκο και άλλων πουλιών, οι γαρίδες άλμης Αρτέμια (Artemia salina), οι οποίες είναι μικροσκοπικές και δύσκολα ορατές με γυμνό μάτι.

Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν οι αλυκές ξηραίνονται, οι γαρίδες παραμένουν σε κατάσταση αδράνειας μέσα σε κύστες, έως ότου οι βροχές επιτρέψουν την εκκόλαψή τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν τις αλυκές ακολουθώντας τα καθορισμένα μονοπάτια, επισκεπτόμενοι το πτηνοπαρατηρητήριο ή τους οργανωμένους χώρους θέας και ξεκούρασης κατά μήκος των διαδρομών.

Ο Δήμος Λάρνακας, το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας τονίζουν ότι παραμένουν «σταθερά προσηλωμένοι στην προστασία των αλυκών Λάρνακας με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας».

