Αν και αρχικά εκτιμήθηκε στα €5.000 η επιχείρηση απομάκρυνσης των δύο οχημάτων που παρέμειναν κολλημένα για μια βδομάδα στην αλυκή Λάρνακας, τελικά το κόστος ανέβηκε αφού χρειάστηκαν πολύ περισσότερες ώρες για τον απεγκλωβισμό τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Δήμο Λάρνακας το κόστος της επιχείρησης, που ανέλαβε ιδιωτική εταιρεία με ειδικό γερανό, ανήλθε στα €7.000 (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Υπενθυμίζεται πως το ποσό αυτό καλείται να το καταβάλει ο ιδιοκτήτης των δύο οχημάτων, που μεταφέρθηκαν στις αποθήκες του Δήμου Λάρνακας.

Σημειώνεται πως και τα δύο αυτοκίνητα έχουν τον ίδιο εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη που καλείται να πληρώσει και πρόστιμο €2.000 που επιβλήθηκε από την Υπηρεσία Θήρας. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης πάντως ο ιδιοκτήτης δεν παρουσιάστηκε για να καταβάλει το ποσό και να παραλάβει τα οχήματά του.

Κληθείς από το philenews να αναφέρει τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Λάρνακας στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν παρουσιαστεί για να πληρώσει το κόστος της επιχείρησης και να πάρει τα οχήματά του, ο δήμαρχος, Ανδρέας Βύρας, ανέφερε πως θα τηρηθεί η νομοθεσία για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. «Εάν δεν παρουσιαστεί το επόμενο διάστημα, τότε ο Δήμος θα προχωρήσει σε σχετική δημοσίευση και θα βγουν σε πλειστηριασμό τα δύο οχήματα», σημείωσε.

Η πολύ δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού των οχημάτων που βρίσκονταν καταμεσής της αλυκής Λάρνακας πραγματοποιήθηκε χθες με τη χρήση γερανού και μεγάλων συρματόσχοινων και είχε διάρκεια… επτά ωρών.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά εισήλθε στην αλυκή την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου ο πρώτος οδηγός και πως το αυτοκίνητο του κόλλησε στις λάσπες. Ακολούθως, ειδοποίησε δεύτερο οδηγό προκειμένου να τον βοηθήσει να απεγκλωβιστεί. Ωστόσο, ακινητοποιήθηκε στην αλυκή και το δεύτερο αυτοκίνητο. Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε και ο λόγος που επικαλέστηκε ο οδηγός που μπήκε πρώτος στην αλυκή.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Λάρνακας, Ιάσωνα Ιασωνίδη, «όταν του μίλησαν οι υπηρεσίες του Δήμου Λάρνακας είχε πει ότι προσπαθούσε να φτάσει πιο κοντά στο ηλιοβασίλεμα για να πιάσει καλύτερες εικόνες με την κάμερα του».