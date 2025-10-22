«Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Να πάτε πίσω να συντονιστείτε και να έρθετε ξανά. Υπάρχει ανάγκη να επιδείξετε καλή διάθεση, τόσο εσείς κυρία Υπουργέ, όσο και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις». Με αυτό το σχόλιο έκλεισε σήμερα ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, τη συνεδρίαση για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Φανερά δυσαρεστημένος που ο διάλογος του καλοκαιριού μεταξύ υπουργείου Παιδείας και εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν έφερε θετικό αποτέλεσμα καθώς ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ ξεκαθάρισαν πως διαφωνούν με την πρόταση και το νέο νομοσχέδιο, ο κ. Μυλωνάς έδωσε το περιθώριο των δύο εβδομάδων αλλά ξεκαθάρισε και ένα άλλο σημείο. Ότι μετά από την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος, θα αποφασίσει η Βουλή.

«Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προχωρήσει η Βουλή αλλά υπάρχει και ο σοβαρός κίνδυνος να μην προχωρήσει». Επομένως, έδωσε το στίγμα ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και με βάση τη διαδικασία είτε η Βουλή θα συζητήσει το θέμα και με τροπολογίες θα το ψηφίσει, είτε δεν θα μπει καν στη διαδικασία συζήτησης του, αφήνοντας τα δεδομένα ως έχουν. Και στα δύο ενδεχόμενα, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε ότι όλοι οι φορείς θα έρθουν ενώπιον τετελεσμένων.

Πάντως, από την τάση που διαφάνηκε να επικρατεί στην επιτροπή Παιδείας, το πιθανότερο είναι σε δύο εβδομάδες – αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών – να αρχίσει η κατ’ άρθρο συζήτηση και με τροπολογίες να διαμορφωθούν τα γκρίζα σημεία.

Όπως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό τώρα, Υπουργείο και εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν περιθώριο δύο εβδομάδων για να συζητήσουν τα σημεία που εξακολουθούν να τους χωρίζουν.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι άμεσα η υπουργός Παιδείας θα καλέσει τις εκπαιδευτικές οργανώσεις σε συνεδρία, στην οποία θα τεθούν επί τάπητος, συγκεκριμένα σημεία του επίμαχου νομοσχεδίου.

Οι τάσεις στις τάξεις των βουλευτών

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι τοποθετήσεις των βουλευτών καθώς ίσως να φωτογραφίζουν τη θέση που θα υποστηρίξουν στη συζήτηση του θέματος.

Για εντατικό διάλογο, ο οποίος θα φέρει πίσω ένα άλλο νομοσχέδιο έκανε λόγο ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σημειώνοντας πως εάν το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας μείνει ως έχει, τότε δεν μπορεί να ψηφιστεί. Κι αυτό, όπως είπε, είναι κάτι που δεν βαραίνει μόνο τη Βουλή αλλά και το υπουργείο Παιδείας που δεν κατάφερε, όπως είπε, να εξασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.

Ο έτερος βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, τόνισε πως μια αλλαγή χρειάζεται εμπιστοσύνη, κάτι που δεν υπάρχει τώρα από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι αυτοί που θα κληθούν να εφαρμόσουν την αλλαγή.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Αντρέας Καυκαλιάς, εξέφρασε στην Υπουργό τη δυσαρέσκεια του για το γεγονός ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στην Εκπαίδευση, αποδίδονται στο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

«Θα αλλάξει το σύστημα, αλλά τα παιδιά μας θα είναι ξανά στα ίδια κτήρια, με τα ίδια βιβλία και στις ίδιες συνθήκες», ανέφερε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, κάνοντας λόγο για «τέρας ρουσφετιού» που επικρατεί στο υπουργείο Παιδείας και το οποίο πρέπει «να ξεριζωθεί», αναφερόμενος και στις βαθμολογίες που λαμβάνουν εκπαιδευτικοί. Διερωτήθηκε ακόμα, πώς θα εφαρμοστεί ένα σχέδιο με το οποίο διαφωνούν όλοι.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας εμφανίστηκε λίγο πιο έντονος απέναντι στον πρόεδρο της ΟΕΛΜΕΚ, λέγοντας: «Λυπάμαι να ακούω τον κ. Ταλιαδώρο να λέει πως δεν έγινε διάλογος. Άρα, λέτε πως τα έβαλε μόνη της αυτά τα σημεία η Υπουργός και έκανε το νομοσχέδιο χειρότερο…». Παράλληλα, εξέφρασε τη θέση πως πρέπει άμεσα να αρχίσει η κατ΄άρθρο συζήτηση και εκεί να γίνει προσπάθεια να σμικρυνθούν οι διαφορές. «Και ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη και το ρόλο του», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι «εάν νομίζετε πως θα αλλάξει το επίπεδο των επιδόσεων των μαθητών με το να αλλάξει το σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών, τότε πλανάσθε πλάνη οικτρά», παρομοιάζοντας αυτό που επιχειρείται στην εκπαίδευση με τη μεταρρύθμιση στη Δημόσια Υπηρεσία. Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η αλλαγή στις επιδόσεις μαθητών οφείλεται από τον εκπαιδευτικό που είναι στην έδρα. Αν είναι ικανός, τότε θα φανεί και στα παιδιά, όπως επίσης κι αν δεν είναι ικανός. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι αυθεντίες στο αντικείμενό τους όμως δεν μπορούν να διδάξουν σε μια τάξη.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Αποστόλου αναφέρθηκε στο θεσμικό ρόλο της Βουλής, η οποία μπορεί να προχωρήσει στο θέμα αυτό με τροπολογίες και διαφοροποιήσεις. Κάλεσε επίσης το υπουργείο Παιδείας όπως διασαφηνίσει κάποια σημεία με τα οποία οι οργανώσεις μπορεί να συμφωνούν αλλά θεωρούν πως διέπονται από μερικές ασάφειες.