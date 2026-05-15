Δεν αποκλείεται να υπάρξουν νεότερα όσον αφορά στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας που συμπληρώνεται από τις σχολικές μονάδες, καθώς το υπουργείο Παιδείας έχει ζητήσει από την ΠΟΕΔ να εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της οδηγίας προς τα μέλη της που αφορά στην εκτίμηση κινδύνων και να συμπληρώνεται επιπλέον έντυπο-πίνακας.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε επιστολή της ΠΟΕΔ προς τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου, Μάριο Παναγίδη, ενώ παράλληλα, η οργάνωση καταγράφει και τη δική της άποψη.

Συγκεκριμένα, διατυπώνει εκ νέου τη θέση της, πως «για όποιο επιπλέον καθήκον ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς δημόσιων σχολείων, αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχο εξωδιδακτικό χρόνο, ώστε το καθήκον αυτό να μπορεί να υλοποιηθεί».

Όπως σημειώνεται από την οργάνωση των δασκάλων, σε συνάντηση που είχε με τον κ. Παναγίδη στις 3 Απριλίου, της ζητήθηκε όπως εξετάσει το πιο πάνω ενδεχόμενο και της αναφέρθηκε η πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να παρουσιαστεί ο εν λόγω πίνακας και να συμπληρωθεί επί τόπου, σε δύο σχολεία, ένα μεγάλο και ένα μικρό σε αριθμό μαθητών σχολείο.

«Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση να οριστεί συνάντηση ώστε να γίνει πιο ενδελεχής και λεπτομερής ενημέρωση της Οργάνωσης για τον προτεινόμενο πίνακα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και για να είναι εφικτή η εβδομαδιαία επικαιροποίηση του εν λόγω πίνακα πρέπει να παραχωρείται εβδομαδιαίος χρόνος όχι λιγότερος των δύο διδακτικών περιόδων».