Μόνο όταν δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων και της τεχνητής νοημοσύνης, η τελευταία θα έχει την ευκαιρία να λειτουργήσει σωστά για την ανθρωπότητα, ήταν το βασικό συμπέρασμα συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, κατά τη δεύτερη ημέρα του Φόρουμ Μέσων Ενημέρωσης Κίνας-Κύπρου-Ευρώπης, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λευκωσία, με θέμα τη συνεργασία και τη ρύθμιση της ανάπτυξης των μέσων ενημέρωσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Fu Xiaoguang, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Επικοινωνίας της Κίνας, είπε στην ομιλία του ότι, όπως τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης διερευνούν την επαλήθευση των γεγονότων και την πολυγλωσσική επικοινωνία με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι και τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή περιεχομένου και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Πρόσθεσε ότι η πρακτική της Κίνας έχει αποδείξει ότι το κλειδί για την ανάπτυξη των μέσων ενημέρωσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι η εναρμόνιση της τεχνολογικής προόδου με τη μετάδοση αξιών.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Luis Jimenez, Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού της EBU, παρουσίασε το NEO, μια υπηρεσία συνομιλίας με τεχνητή νοημοσύνη που επιτρέπει στο κοινό να αλληλεπιδρά με τις ειδήσεις, «ένα ζωντανό κέντρο δημοσιογραφίας που εμπλουτίζεται με κάθε νέο μέλος», και το YEP News, «έναν ιστότοπο που δίνει τη δυνατότητα στους νέους να δουν την Ευρώπη μέσα από πολλά πρίσματα, σε πολλές διαφορετικές γλώσσες».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το NEO βασίζεται σε γλωσσικά μοντέλα που φιλοξενούνται στην Ευρώπη με πολύ αυστηρά μέτρα προστασίας των δεδομένων, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με την τεχνολογική κυριαρχία.

Ο Liu Zhen, Αντιπρόεδρος της Kuaishou Technology, δήλωσε ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να είναι συνεπής, σταθερή και ελεγχόμενη, ενώ οι κυβερνητικές αρχές πρέπει να παρέχουν το πλαίσιο εποπτείας.

Πρέπει, επίσης, να εκπαιδεύσουμε το ευρύ κοινό, τον κλάδο του διαδικτύου, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης, τον χρηματοπιστωτικό τομέα ή τον βιομηχανικό τομέα, και να διασφαλίσουμε ότι όλοι το κατανοούν καλύτερα, συνέχισε, προσθέτοντας ότι «μόνο όταν έχουμε οικοδομήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων και της τεχνητής νοημοσύνης, θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη την ευκαιρία να επεκταθεί και να λειτουργήσει σωστά για την ανθρωπότητα».

Η Έλλη Κοτζαμάνη, Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας της Κύπρου και διευθύντρια ειδήσεων του Ant1, είπε ότι καθώς ο όγκος του δημοσιογραφικού περιεχομένου που παράγεται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία κάθε μέρα, αυξάνονται και οι ανησυχίες των δημοσιογράφων και των επιτροπών δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Πρόσθεσε ότι, παρά την αυξανόμενη επίδραση των πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει αναντικατάστατος, καθώς οι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα χρησιμοποιώντας την διαίσθησή τους και την εμπειρία τους, ανακαλύπτοντας νέες, αναπάντεχες ιστορίες.

«Η επαλήθευση των γεγονότων και η ανθρώπινη εποπτεία είναι απαραίτητες και, φυσικά, η ηθική προσέγγιση, όπου οι άνθρωποι είναι αναντικατάστατοι. Επομένως, πρέπει να συνεργαστούμε για να βρούμε τον σωστό τρόπο διατήρησης της τεχνητής νοημοσύνης στο πλευρό μας ως εργαλείο, αλλά χωρίς να αντικαταστήσει τους δημοσιογράφους στα μέσα ενημέρωσης», τόνισε.

Η Zhou Jiying, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Global Times Online, δήλωσε ότι η παραγωγή της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας ξεπέρασε τα 116,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, ενώ μέχρι τον Μάιο του 2025 είχαν κυκλοφορήσει 1.509 μεγάλα μοντέλα ΤΝ, τα περισσότερα στον κόσμο, με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης να συνεχίζουν να προωθούν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Είπε, επίσης, ότι τον περασμένο Ιούλιο η Κίνα πρότεινε το Σχέδιο Δράσης για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, καλώντας όλα τα μέρη να λάβουν συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, ο Γιώργος Πλειός, καθηγητής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είπε ότι ζούμε στην εποχή του πολυπλουραλισμού, που σημαίνει ότι μοιραζόμαστε ξανά τον παγκόσμιο χώρο, αλλά με διαφορετικό τρόπο σε σύγκριση με τα τελευταία 30 χρόνια.

Κάθε φορά που εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή, χρειαζόμαστε μια νέα σύμβαση, σημείωσε, «μια νέα τάξη πληροφοριών, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει μια πιο δίκαιη παγκόσμια ρύθμιση της ροής πληροφοριών, με βάση τις αρχές της πολιτιστικής δημοκρατίας, όχι μόνο μεταξύ των κρατών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων τμημάτων κάθε κράτους και των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού».

ΚΥΠΕ