Χαλαρή βαροβαθμίδα επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα αρχικά, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες, ψηλές κυρίως, νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 28 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 2 με 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 17 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και σύντομη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια. Το Σάββατο και την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχές στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή, αναμένεται να σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.