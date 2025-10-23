Μία ώρα πίσω γυρίζουν οι δείκτες των ρολογιών την ερχόμενη Κυριακή, καθώς αλλάζει η ώρα σηματοδοτώντας και την έλευση του χειμώνα.

Στις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες θα επιστρέψουν στις 3:00, προσφέροντας στον κόσμο μία επιπλέον ώρα ύπνου. Ωστόσο η διάρκεια της μέρας θα είναι εμφανώς περιορισμένη.

Η αλλαγή της ώρας, σύμφωνα με τους επιστήμονες, επηρεάζει τον βιολογικό ρυθμό του ανθρώπου, προκαλώντας προσωρινή κόπωση και σύγχυση στον οργανισμό. Η επιλογή της Κυριακής έγινε με σκοπό να γίνει ομαλότερα η προσαρμογή, χωρίς σημαντικές επιπτώσεις στις επαγγελματικές ή σχολικές υποχρεώσεις.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται δύο φορές τον χρόνο:

Η θερινή ώρα ξεκινά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Η χειμερινή ώρα εφαρμόζεται την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Το μέτρο υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1970, μετά την ενεργειακή κρίση του 1973, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω μεγαλύτερης αξιοποίησης του φυσικού φωτός.