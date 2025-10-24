Λεκτική αντιπαράθεση, αν και σε «διπλωματικό» τόνο, σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του υπουργού Υγείας Μιχάλη Δαμιανού και της αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας, Σάββιας Ορφανίδου, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου στη Βουλή.

Η ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Δαμιανός επεσήμανε ότι αρκετά νομοσχέδια του Υπουργείου εκκρεμούν ενώπιον της Βουλής εδώ και μήνες, χωρίς να προωθούνται για συζήτηση.

Αφορμή αποτέλεσε ερώτηση της κ. Ορφανίδου σχετικά με τον χρόνο κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για την κοινοτική ψυχική υγεία, το οποίο, όπως ανέφερε, αναμένεται εδώ και χρόνια.

«Ψηφίστε πρώτα εκείνα που σας έστειλα και μετά μην ανησυχείτε, θα σας στείλω κι άλλα», απάντησε ο Υπουργός, υπενθυμίζοντας ότι «από τον Φεβρουάριο έχει σταλεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις πανεπιστημιακές κλινικές, το οποίο ακόμη δεν έχει αρχίσει να συζητείται». Ανέφερε, επίσης, ότι εκκρεμούν νομοσχέδια για τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα και την ανακουφιστική φροντίδα, τα οποία μόλις πρόσφατα άρχισαν να εξετάζονται.

Η βουλευτής του ΔΗΣΥ απάντησε ότι «δεν έχει σημασία ποια νομοσχέδια έχουν αποσταλεί», τονίζοντας πως «η Βουλή έχει κάθε δικαίωμα να ζητά ενημέρωση για νομοσχέδια που εκκρεμούν εδώ και χρόνια».

Η κ. Ορφανίδου υπερασπίστηκε τη στάση της Επιτροπής Υγείας, σημειώνοντας ότι « η Βουλή δεν έχει καθυστερήσει » και ότι η Επιτροπή «καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ολοκλήρωση όλων των νομοσχεδίων που βρίσκονται ενώπιόν της».

Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας για το 2026, ανέρχεται στα €1,5 δις με τα €105 εκατ. να αφορούν τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, τις μοναδικές υπηρεσίες δηλαδή που προσφέρει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στους κύπριους ασθενείς για λογαριασμό του Κράτους.

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι το Υπουργείο, παύει να λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών και επικεντρώνεται πλέον στη διαμόρφωση πολιτικής, τον στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση του τομέα της υγείας.

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων εξακολουθεί να καλύπτει μισθολογικές και λειτουργικές ανάγκες. Ειδικότερα, €369,3 εκατομμύρια ή 24,4% του συνόλου προορίζονται για μισθούς και επιδόματα προσωπικού, €50 εκατ. για την αγορά φαρμάκων και εμβολίων και €105,4 εκατομμύρια για υπηρεσίες δημόσιας υγείας μέσω του ΟΚΥπΥ.

Αναφερόμενος στο Γενικό Σύστημα Υγείας, ο κ. Δαμιανός επεσήμανε ότι η κρατική χρηματοδότηση αυξάνεται κατά €102,2 εκατομμύρια σε σχέση με το 2025, φτάνοντας στα €871 εκατομμύρια. Όπως σημείωσε, στόχος του Υπουργείου είναι η προστασία του συστήματος από καταχρήσεις και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για την πάταξη της απάτης.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου ανέρχονται σε €9,76 εκατομμύρια, τα οποία αφορούν κυρίως την ανέγερση του νέου κτηρίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, καθώς και την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και λογισμικών προγραμμάτων. Επιπλέον, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα χρηματοδοτηθούν επτά έργα συνολικού ύψους €24,1 εκατομμυρίων, ενώ δεκαπέντε ακόμη δράσεις, ύψους €79,1 εκατομμυρίων, θα υλοποιηθούν από τον ΟΚΥπΥ, τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και την Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές προτεραιότητες, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της Ηλεκτρονικής Υγείας, της παρακολούθησης της νοσοκομειακής κατανάλωσης αντιβιοτικών, της ετοιμότητας απέναντι σε μεταδοτικά νοσήματα και πανδημίες, καθώς και της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της πρόληψης στον τομέα της υγείας.

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα του υπουργείου Υγείας, ο Μιχάλης Δαμιανός αναφέρθηκε σε σειρά νομοσχεδίων που βρίσκονται στο στάδιο της ετοιμασίας και αφορούν την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Κλινικής Τεκμηρίωσης, Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων και Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων, καθώς και την αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας δημοσίων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Στόχοι του υπουργείου Υγείας:

– Αναδιάρθρωση του συστήματος Υγείας

– Ενίσχυση και αναβάθμιση της Ηλεκτρονικής Υγείας

– Ενίσχυση της ενεργού παρουσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο

– Πρόληψη ασθενειών και προαγωγή της Υγείας

– Ανάπτυξη και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού

– Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία

Νομοσχέδια και Μεταρρυθμίσεις που προωθούνται:

– Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης

– Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου

– Ίδρυση Εθνικού Φορέα Ασθενοφόρων και Παροχής Υπηρεσιών Ασθενοφόρου

– Αναθεώρηση και εκσυγχρονισμός Δημοσίων και Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

– Ίδρυση Κυπριακής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων

– Ίδρυση και λειτουργία ιατρείων και οδοντιατρείων

– Νόμος για την κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας

– Αναδιοργάνωση του υπουργείου Υγείας με σύγχρονες δομές

Προϋπολογισμός:

– Συνολικές δαπάνες 1.5 δις

– Αναπτυξιακές δαπάνες 9.76 εκατ. (αφορά ανέγερση του νέου κτηρίου για το γενικό χημείο του κράτους, αγορά ιατρικού, μηχανογραφικού και άλλου εξοπλισμού καθώς και αγορά λογισμικών προγραμμάτων)

– Η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2025 αφορά στη γενική κυβερνητική συνεισφορά του κράτους στο ΓεΣΥ κατά €102,2 εκατ. (2025: €768.8 εκατ) ως επακόλουθο τουθετικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

– Το 24,41% των δαπανών αφορά μισθούς αξιωματούχων και προσωπικού περιλαμβανομένων των επιδομάτων και υπερωριών . Συνολικά €369,3 εκατ.

– €50 εκατ. προορίζονται για αγορά φαρμάκων και εμβολίων

– €105,4 αφορούν υπηρεσίες δημόσιας υγείας στον ΟΚΥπΥ (6,97% του προϋπολογισμού).