Νέο επεισόδιο με εξωσχολικούς μαθητές σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Αγλαντζιάς το πρωί της Δευτέρας (27/11).

Σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, Ανδρέα Πιερίδη, στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» του Σίγμα, οι εξωσχολικοί προσπάθησαν να μπουν στο σχολείο για να επιτεθούν σε μαθητές.

Ωστόσο, όπως ανέφερε, λόγω των περιπολιών της Αστυνομίας, απετράπη η είσοδός τους στο σχολείο και οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν εξ αυτών.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι στην περιοχή κυκλοφορούν δύο-τρεις ομάδες οι οποίες κάθε μεσημέρι βρίσκονται έξω από το σχολείο και παρενοχλούν παιδιά.

Αποκαλυπτικό βίντεο από το νέο περιστατικό παρουσίασε η εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο (25/10) μαθητής δέχθηκε απρόκλητη επίθεση σε εκδήλωση του σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο μαθητής χτυπήθηκε από σπείρα εξωσχολικών Σύρων οι οποίοι είναι γνωστοί στις Αρχές.

Ακολούθησε η επίθεση στον πατέρα του μαθητή ο οποίος έσπευσε στο σχολείο για να παραλάβει το παιδί του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και φέρει κάταγμα στη μύτη και στο κεφάλι.