Ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, αναχωρεί σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2025, για την Κοπεγχάγη, όπου θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στην 75η Συνάντηση της Επιτροπής της Περιφέρειας Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), που θα διεξαχθεί από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, κατά τη διάρκεια των εργασιών ο κ. Δαμιανός θα συμμετάσχει σε συζητήσεις με τους ομολόγους του από τα 53 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ. Στόχος είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση κοινών θέσεων και στρατηγικών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της υγείας.

Στο περιθώριο της Συνάντησης, ο Υπουργός αναμένεται να έχει διμερείς επαφές με ομολόγους του και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ζητήματα υγείας.

