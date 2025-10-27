Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από τροχαίο ατύχημα, στο οποίο φαίνεται ο οδηγός να πέθανε καθώς οδηγούσε.

Το περιστατικό σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, σημειώθηκε το απόγευμα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ένας οδηγός ηλικίας 82 ετών, φαίνεται να υπέστη ανακοπή καρδιάς την ώρα που οδηγούσε, με αποτέλεσμα να χάσει το έλεγχο του οχήματός του και να συγκρουστεί με άλλο σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν αύριο στη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της σορού.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.