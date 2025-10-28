Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται στη Λάρνακα, αφού ακόμη δεν βρέθηκε λύση ώστε να μπορούν να στεγαστούν οι δύο σχολές του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του δήμου (πρώην κοινοτικό). Το ιστορικό πανεπιστήμιο της Ελλάδας επιθυμεί διακαώς τον χώρο, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης κοντά στον Άγιο Λάζαρος, για το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και το Τμήμα Ψυχολογίας που θα λειτουργήσουν στην πόλη.

«Αγκάθι», ωστόσο, παραμένει το γεγονός πως η γη που είναι κτισμένος ο πολυχώρος είναι χαρακτηρισμένη ως δασική και απαγορεύεται η παραχώρησή του σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, αφού δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία. Σημειώνεται πως υπήρχε αντίστοιχο κώλυμα και στην παραχώρηση κτηρίων που βρίσκονταν σε κρατική γη, το οποίο, όμως, ξεπεράστηκε όταν τον περασμένο Ιούλιο η Βουλή τροποποίησε τη νομοθεσία.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Δήμος Λάρνακας ζητά τον αποχαρακτηρισμό μόνο της συγκεκριμένης γης κάτι που τέθηκε πρόσφατα και στην επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, χωρίς, ωστόσο, να εξευρεθεί λύση. Κατά τη συνεδρία, το Τμήμα Δασών ανέφερε πως είναι νομικά αδύνατο να αποχαρακτηριστεί το συγκεκριμένο τεμάχιο γης και πως αναμένει γνωμάτευση από τη Νομική Υπηρεσία για το ενδεχόμενο να τροποποιηθεί η αρχική σύμβαση μίσθωση της γης προς τον Δήμο Λάρνακας για να μπορεί να παραχωρηθεί το κτήριο στο Καποδιστριακό.

Πάντως ο δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, σημειώνει πως θα μπορούσε να ληφθεί πολιτική απόφαση για αποχαρακτηρισμό μόνο του συγκεκριμένου τεμαχίου. «Η μόνη λύση είναι να ληφθεί απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο για να αποχαρακτηριστεί από δασική γη μόνο ο συγκεκριμένος χώρος, όπως έγινε και με το σχολείο του Αγίου Λαζάρου που είναι ακριβώς δίπλα. Η περιοχή εκεί δεν είναι δάσος και αποτελεί πλέον μέρος του κέντρου της πόλης», υπέδειξε, προσθέτοντας πως η θέση του δήμου έχει μεταφερθεί στην υπουργό Γεωργίας. Το θέμα, εν τω μεταξύ, θα συζητηθεί ξανά περί τα μέσα Νοεμβρίου στην επιτροπή Γεωργίας της Βουλής.

Προχωρημένες είναι, εξάλλου, οι επαφές του δήμου με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο, επίσης, επιθυμεί να στεγάσει αριθμό σχολών του στη Λάρνακα. Στο Μετσόβιο θα παραχωρηθεί το πρώην Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης, το οποίο βρίσκεται σε κρατική γη και δεν υπάρχει κώλυμα όπως με το κτήριο που διεκδικεί το Καποδιστριακό.