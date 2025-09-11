Συνολικά 320.000 Κύπριοι αποφοίτησαν τον τελευταίο αιώνα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. Σήμερα φοιτούν πάνω από 3.000 νέοι από την Κύπρο, ενώ ένας στους τέσσερις γιατρούς στη χώρα μας είναι απόφοιτοί του. Η ιστορία του εν λόγω ιδρύματος και η σύνδεσή του με τον ελληνισμό, παρουσιάστηκε σε διάσκεψη Τύπου ενόψει της λειτουργίας παραρτήματος του Πανεπιστημίου στην Κύπρο. Όπως υπογραμμίστηκε θα προσφέρει 4 Σχολές και 8 Τμήματα.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι θα λειτουργήσουν η Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία) με τα τμήματα Ιατρικής και Νοσηλευτικής, η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών με τα τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα), η Σχολή Φιλοσοφίας με το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα) και το Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο “ΒΑ Program in the Archeology, History and Literature of Ancient Greece” (Λευκωσία) και η Σχολή Επιστημών Αγωγής με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Όπως υπογράμμισε ο πρύτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Σιάσος, στόχος είναι να λειτουργήσουν και τα 8 Τμήματα τον Οκτώβριο του 2025, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη οι δηλώσεις ενδιαφέροντος για 5 από αυτά. Τα δίδακτρα, είπε ο πρύτανης, θα ξεκινούν από €6.000 και θα ανέρχονται στις €8.000 για τη Νοσηλευτική και τις 20.000 για την Ιατρική Σχολή ανά έτος. Ωστόσο, είπε, αν κάποιος επιθυμεί να κάνει μεταγραφή από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο Παράρτημα της Κύπρου, τότε θα υπάρχει μια έκπτωση που υπολογίζεται στο 30%.

Η εισδοχή στα προγράμματα θα γίνεται με το απολυτήριο λυκείου και μια συνέντευξη, ενώ θα συμπεριλαμβάνεται και η ελάχιστη βάση βαθμολογίας του πεδίου για εκείνους που παρακάθισαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Παραρτήματος, είπε ο κ. Σιάσος, είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα του Πανεπιστημίου. Το ενδιαφέρον για σπουδές στο Παράρτημα είναι ήδη μεγάλο, υπογράμμισε ο πρύτανης.

Οσον αφορά στα κτήρια, αυτά αναφέρθηκε πως είναι ανακαινισμένα και σε άριστη κατάσταση. Υπογραμμίστηκε, επίσης, ότι είναι έτοιμες και οι εστίες του Παραρτήματος στην παλιά Λευκωσία.

Από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σημείωσε ο κ. Σιάσος, αποφοίτησαν επιφανείς ηγέτες της Κύπρου, όπως ο πρώτος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’. Επίσης, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου και Νίκος Αναστασιάδης καθώς και ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης. Επίσης, απόφοιτος του είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος.

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με την Κύπρο, πέρα από τον μεγάλο αριθμό των σπουδαστών άλλα και Κυπρίων καθηγητών που διδάσκουν σε αυτό, αναδεικνύεται και από παγκύπρια δημοσκόπηση. Όπως υπογράμμισε ο κ. Σιάσος το 87% των πολιτών χαιρετίζει την ίδρυση Παραρτήματος του ΕΚΠΑ.

Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ξεκίνησε να λειτουργεί το 1837 και ήταν το πρώτο του ελληνικού κράτους αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου. Αρχικά λεγόταν Οθώνειο Πανεπιστήμιο, ενώ σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, το 1932, έλαβε το σημερινό του όνομα.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για τυχαίο Πανεπιστήμιο. “Είναι στα κορυφαία της Ευρώπης”, επεσήμανε και πρόσθεσε πως η εγκαθίδρυση του δίνει μια ευκαιρία στη Λευκωσία να γεμίσει με νέους και ζωή, ενισχύοντας και την οικονομία. “Να μετατρέψει τη Λευκωσία σε εκπαιδευτικό κέντρο”, είπε.