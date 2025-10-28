Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε αμπάρι μεγάλου εμπορικού πλοίου το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο Λιμάνι Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, στις 22:52 ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λάρνακας με τρία πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε αμπάρι μεγάλου εμπορικού πλοίου το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στο Λιμάνι Λάρνακας.

Το εμπορικό πλοίο μετέφερε μεγάλες ποσότητες σόγιας (μη συσκευασμένο υλικό – χύμα). Η πυρκαγιά προκλήθηκε σε ερπυστριοφόρο εκσκαφέα ο οποίος τοποθετήθηκε στο αμπάρι για περισυλλογή του υλικού.

Από την πυρκαγιά και λόγο του περιορισμένου χώρου, ο μηχανοδηγός εισέπνευσε καπνό και μεταφέρθηκε σε ανοιχτό χώρο όπου τον παρέλαβε το πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για παροχή Ά Βοηθειών και μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έγινε χρήση πυροσβεστήρα Ξηρής Σκόνης και σωλήνων νερού από το προσωπικό ασφαλείας πλοίου. Επίσης, έγιναν ενέργειες σε συνεργασία με λειτουργούς της Αρχής Λιμένων και του πληρώματος του πλοίου για μετακίνηση του εκσκαφέα με χρήση γερανού του πλοίου σε ανοιχτό χώρο και επιθεώρηση για επηρεασμό από την πυρκαγιά του υπόλοιπου υλικού.

Έγινε ανάκληση προσωπικού στην Επαρχία Λάρνακας για κάλυψη των αναγκών. Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η πυρκαγιά να προκλήθηκε λόγω μηχανικού/ηλεκτρικού προβλήματος του ερπυστριοφόρου.

Θα ακολουθήσει ερευνά σχετικά με τις συνθήκες εργασίας από το Γραφείο Επιθεώρησης εργασίας και την Αστυνομία.