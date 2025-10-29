Τρεις Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) της εταιρείας SAOLA Ltd για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην κοινότητα Άγιος Θεόδωρος της επαρχίας Λάρνακας, τέθηκαν ενώπιον του Τμήματος Περιβάλλοντος και βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 26 Νοεμβρίου 2025.

Οι τρεις αναπτύξεις αφορούν: φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 5,5 MW με μονάδα αποθήκευσης 15 MWh, φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 5 MW με μονάδα αποθήκευσης 15 MWh, και φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4 MW με μονάδα αποθήκευσης 10 MWh.

Τα έργα προορίζονται να υλοποιηθούν εντός των ορίων της κοινότητας, σε γεωργική ζώνη και εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η ομάδα μελέτης, σε συνεργασία με την εταιρεία ideopsis Ltd, πραγματοποίησε στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 δημόσια παρουσίαση των έργων στα Εθνικόφρονα Σωματεία Αγίου Θεοδώρου, παρουσία του προέδρου του Κοινοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπων της SAOLA Ltd. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκφράστηκαν αντικρουόμενες απόψεις από τους κατοίκους και τοπικούς φορείς. Παρευρισκόμενοι εξέφρασαν ανησυχία για την αλλοίωση του αγροτικού και φυσικού τοπίου, επισημαίνοντας τον κίνδυνο «βιομηχανοποίησης» της θέας και τη μείωση της γεωργικής γης. Ζητήθηκε η λήψη μέτρων οπτικής αποκατάστασης, όπως δενδροφυτεύσεις, φυσικοί φραγμοί και κατάλληλες περιφράξεις, ώστε τα έργα να ενσωματωθούν αρμονικά στο τοπίο.

Αντιθέτως, άλλοι κάτοικοι υποστήριξαν πως η γεωργική δραστηριότητα στην περιοχή έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί, χαρακτηρίζοντας τις επενδύσεις σε ΑΠΕ ως ευκαιρία βιώσιμης αξιοποίησης της γης και νέας πηγής εισοδήματος για τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αγίου Θεοδώρου και περιβαλλοντικοί φορείς διατύπωσαν επιφυλάξεις για την ενδεχόμενη απώλεια ενδιαιτημάτων άγριας ζωής και τον κατακερματισμό του φυσικού περιβάλλοντος λόγω της εκχέρσωσης και της περίφραξης των έργων. Ζήτησαν τη διατήρηση διαδρόμων μετακίνησης ειδών και ειδικών μέτρων προστασίας της βιοποικιλότητας.

Η ομάδα μελέτης ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στη ΜΕΕΠ, με συγκεκριμένα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων και οικολογική αποκατάσταση μετά το πέρας της ωφέλιμης ζωής των έργων.

Τα τρία έργα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 14,5 MWp με σύστημα αποθήκευσης 40 MWh, εκτιμάται ότι θα συνεισφέρουν σημαντικά στους εθνικούς στόχους για μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις μελέτες, ενδέχεται να υπάρξουν παροδικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την κατασκευαστική φάση, όπως: εκπομπή σκόνης και θορύβου, προσωρινή αλλοίωση του εδάφους και απορροής, αλλαγή χρήσης γης και απώλεια βλάστησης, οπτική υποβάθμιση του τοπίου.

Η SAOLA Ltd δεσμεύεται για ορθή διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση φωτοβολταϊκών πλαισίων και αναστροφέων μετά το τέλος ζωής τους, καθώς και αποκατάσταση της περιοχής στην αρχική της μορφή μετά την αποξήλωση των εγκαταστάσεων.