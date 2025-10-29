Σε συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές σε σχέση με τα επεισόδια ξυλοδαρμού στο γυμνάσιο Αγλαντζιάς.

Σε σχετική ενημέρωση της Αστυνομίας, αναφέρεται πως συνελήφθησαν χθες δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, τρία πρόσωπα αναφορικά με την υπόθεση επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, στο Γυμνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς, που διαπράχθηκε στις 26/10/2025.

Τα πιο πάνω πρόσωπα, ηλικίας 53, 18 και 16 ετών, αφού κατηγορήθηκαν γραπτώς αφέθηκαν ελεύθερα για να κλητευθούν ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ σχετικά με το τρίτο πρόσωπο, τηρήθηκαν οι σχετικές πρόνοιες του Περί Παίδων Νόμου.