Ανησυχία σκόρπισαν τα δύο περιστατικά με επίκεντρο το γυμνάσιο Αγλαντζιάς, με εξωσχολικούς να εισέρχονται στο σχολείο και στη μια περίπτωση να αφήνουν δύο τραυματίες πίσω τους.

Η Σχολική Εφορία ζητεί τη λήψη μέτρων, το Υπουργείο Παιδείας μελετά την κατάσταση, ενώ η Αστυνομία πέραν των δύο συλλήψεων ανήλικων στις οποίες έχει προβεί, εξετάζει δύο ξεχωριστές υποθέσεις. Η ανάγκη για πρόσθετα μέτρα είναι επιτακτική και ζητείται πλέον όπως η ασφάλεια στα σχολεία ενισχυθεί με κάμερες ασφαλείας.

Το χθεσινό περιστατικό με την «εισβολή» δύο εξωσχολικών στο γυμνάσιο Αγλαντζιάς, θορύβησε τους πάντες και η Αστυνομία έδρασε άμεσα αφού είχε περίπολο κοντά και συνέλαβε δύο πρόσωπα από τη Συρία. Πρόκειται για έναν 16χρονο και έναν 13χρονο και σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», στην κατοχή του ενός εντοπίστηκε σιδερογροθιά. Οι δύο οδηγήθηκαν στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας (πρώην Λυκαβητού) όπου και κινήθηκε το πρωτόκολλο για τους ανήλικους παραβάτες και τη δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά. Βίντεο δείχνει τους δύο νεαρούς να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν από τα κάγκελα του σχολείου. Όταν οι δύο εισήλθαν στο σχολείο παρενέβησαν γονείς μαθητών που τους σταμάτησαν και ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, Ανδρέα Πιερίδη, στην περιοχή κυκλοφορούν δύο – τρεις ομάδες, ενώ κάθε μεσημέρι βρίσκονται έξω από το σχολείο και παρενοχλούν τα παιδιά.

Και τα δύο επεισόδια αποδίδονται σε Σύρους της περιοχής. Ως γνωστόν, το περασμένο Σάββατο είχε ξεσπάσει άγριο επεισόδιο με ξυλοδαρμό ενός 14χρονου μαθητή από Σύρο μετά που αυτός αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Παρενέβη ο πατέρας του με αποτέλεσμα να δεχθεί και αυτός επίθεση. Αυτόπτης μάρτυρας στο επεισόδιο ήταν ο αντιδήμαρχος Αγλαντζιάς, Ανδρέας Κωνσταντίνου ο οποίος και ενημέρωσε τις Αρχές. Όπως ανέφερε, αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι μαθητής του γυμνασίου δέχτηκε απρόκλητα επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί θλαστικό τραύμα στη μύτη από μεγαλύτερο του Σύρο, ο οποίος δεν είναι μαθητής του σχολείου και δεν έπρεπε καν να βρίσκεται εκεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Όταν ο πατέρας του μαθητή ενημερώθηκε και ζήτησε εξηγήσεις για την απρόκλητη επίθεση, ο εξωσχολικός επανήλθε με συνοδεία ομοεθνών του, νεαρών αλλά και του πατέρα του οι οποίοι επιτέθηκαν με μανία και στον πατέρα του μαθητή που κτυπήθηκε επειδή τόλμησε να ζητήσει εξηγήσεις για την αναίτια επίθεση στον γιο του. Αποτέλεσμα να υποστεί θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο αλλά και στα πλευρά και ο πατέρας. «Την Αστυνομία την κάλεσα εγώ προσωπικά και ούτε θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε αν δεν ανταποκρινόταν αμέσως και τους ευχαριστώ θερμά. Σίγουρα δεν θα μιλούσαμε μόνο για τραυματισμούς, καθώς κτυπούσαν μετά μανίας οποιονδήποτε προσπαθούσε να ηρεμήσει τα πνεύματα. Αξίζει δε να αναφέρω, πρόσθεσε ο κ. Κωνσταντίνου, ότι στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή μετά το επεισόδιο βρέθηκε και μαχαίρι που προφανώς ήταν δικό τους».

Για το περιστατικό αυτό, όπως ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία, διενεργεί έρευνα το ΤΑΕ Λευκωσίας και λαμβάνονται καταθέσεις από εμπλεκόμενους. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις ωστόσο η Αστυνομία γνωρίζει ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές οπόταν θα τους καλέσεις για ανάκριση.

Στο μεταξύ το ζήτημα των δύο επιθέσεων έχει ουσιαστικά πολιτικοποιηθεί, αφού κόμματα εξέδωσαν ανακοινώσεις βάλλοντας κατά της κυβέρνησης για την απουσία μέτρων προστασίας των σχολείων.

Κριτική από κόμματα, απάντηση από Κυβέρνηση

Ο ΔΗΣΥ εκφράζει τον αποτροπιασμό του για το περιστατικό, όπου σημειώθηκε βίαιη επίθεση εναντίον ανήλικου μαθητή και του γονέα του. Αναφέρει πως είναι προφανές ότι χρειάζεται να εκπονηθεί από την κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο και αυστηρό σχέδιο επιτήρησης και αντιμετώπισης των φαινομένων παραβατικότητας, βίας και εγκληματικότητας, έτσι ώστε οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς.

Το ΑΚΕΛ αναφέρει πως τα κρούσματα αυτά φαίνεται να είναι αποτέλεσμα της δράσης συμμοριών και είναι ευθύνη της Κυβέρνησης και της Αστυνομίας ν’ αντιμετωπίσουν την επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το ΕΛΑΜ ανέφερε πως το θράσος των δραστών βασίζεται στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καταστολή τέτοιων φαινομένων και ζητεί την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων και την απέλαση όσων προβαίνουν σε επεισόδια. Από την πλευρά της, η ΔΗΠΑ σημειώνει ότι το νέο αυτό περιστατικό βίας προκαλεί βαθιά οργή και ανησυχία στην κοινωνία και αναδεικνύει ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, απάντησε στις επικρίσεις λέγοντας ότι «η κυβέρνηση καταδικάζει ανεπιφύλακτα το περιστατικό ξυλοδαρμού 14χρονου στο Γυμνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς». Ο ίδιος τόνισε πως δεν νοείται να υπάρχει γενίκευση και καλλιέργεια αισθήματος ανασφάλειας στους πολίτες. Στόχος της κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να εκμηδενιστούν τέτοιου είδους περιστατικά. Παράλληλα ο κ. Λετυμπιώτης διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται διαρκώς μέτρα για πρόληψη, καταστολή και παραδειγματική τιμωρία όλων όσοι ενέχονται σε τέτοια περιστατικά.