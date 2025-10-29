Εκατοντάδες αιτήματα επιδιορθώσεων βλαβών στο σύστημα υδροδότησης της ευρύτερης Λευκωσίας καθώς και αιτήματα νέων συνδέσεων υδροδότησης (σπίτια επιχειρήσεις και γενικά υποστατικά) θα μείνουν στο συρτάρι του ΕΟΑ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, από τη μη υπογραφή σύμβασης η οποία παρεμποδίστηκε συνεπεία προσφυγής εργολάβου (ο οποίος έχασε την προσφορά) ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Αυτό τουλάχιστον υπεστήριξε ο ίδιος ο ΕΟΑ ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής, η οποία ωστόσο, απαγόρευσε στον Οργανισμό να υπογράψει τη σύμβαση, την οποίαν είχε αποφασίσει να κατακυρώσει στον εργολάβο που κέρδισε την προσφορά.

Σημειώνεται, πως ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολη περίοδο από πλευράς αποθεμάτων νερού και η τελευταία σταγόνα από πλευράς απώλειών συνεπεία διαρροών, είναι σημαντική.

Η δικηγόρος του ΕΟΑ αγορεύοντας ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έκανε αναφορά σε «μη αναστρέψιμες δυσχέρειες στην λειτουργία του Οργανισμού, με καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε περιστατικά διαρροών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία στους πολίτες και κίνδυνο για την δημόσια υγεία».

Απαντώντας σε επιχειρηματολογία του δικηγόρου εταιρείας, η οποία έχασε την προσφορά και η οποία προσέφυγε ενώπιον της Αρχής, η δικηγόρος του ΕΟΑ τόνισε, πως «η σημασία της υπογραφής της νέας σύμβασης είναι δεδομένη εφόσον το έργο αποτελεί τον μηχανισμό μέσω του οποίου η Αρχή ανταποκρίνεται καθημερινά σε εκατοντάδες αιτήματα επιδιορθώσεων και νέων συνδέσεων υδροδότησης».

Αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία της ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής ως προς τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να εκδοθούν «προσωρινά μέτρα» (με τα οποία απαγορεύτηκε η υπογραφή της σύμβασης) η δικηγόρος του ΕΟΑ υπεστήριξε, πως «στην περίπτωση που τα αιτούμενα προσωρινά μέτρα εγκριθούν, θα επιφέρουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης και συνακόλουθα βλάβη στο δημόσιο συμφέρον, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια, την υγεία ή την εύρυθμη λειτουργία βασικών υποδομών».

«Συνεπώς», πρόσθεσε, «οι αρνητικές τους συνέπειες στην περίπτωση έκδοση προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη τους. Είναι περαιτέρω θέση του ΕΟΑ, ότι η οποιαδήποτε καθυστέρηση στην υπογραφή της Σύμβασης θα επιφέρει μη αναστρέψιμες δυσχέρειες στην λειτουργία του Οργανισμού αποκλείοντας την άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά διαρροών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία στους πολίτες και κίνδυνο για την δημόσια υγεία».

Στην αντίπερα όχθη, ο νομικός σύμβουλος του εργολάβου, υπέβαλε ότι στην παρούσα περίπτωση δεν υφίσταται κανένας σοβαρός και βάσιμος λόγος για την μη έγκριση του αιτήματος του αφού η έκδοση τους εξυπηρετεί από την μια το δημόσιο συμφέρον και από την άλλη δεν θα υπάρξουν σοβαρές αρνητικές συνέπειες και ούτε θέμα επείγουσας υπογραφής της (νέας) Σύμβασης.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπως ισχυρίστηκε, ο ίδιος ( ο οποίος ήδη εκτελεί έργα για λογαριασμό του ΕΟΑ) θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά εφόσον θα έχει μόνο δύο επιλογές. Δηλαδή, είτε να τερματίσει αμέσως την απασχόληση του προσωπικού που ήδη ασχολείται με την εκτέλεση της Σύμβασης ΣΥΛ 43/2024 με τον ίδιο τίτλο και αντικείμενο με τον παρόντα Διαγωνισμό, είτε να συνεχίσει να καταβάλλει τον μισθό τους που κυμαίνονται στις €54.000 τον μήνα, ποσό που θα υποχρεωθεί η Αναθέτουσα Αρχή (ο ΕΟΑ) να πληρώσει υπό τύπον αποζημιώσεων στην περίπτωση επιτυχίας της Προσφυγής τους, μαζί με το κόστος απώλειας χρήσης των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων τους.

Ο εργολάβος προέβαλε επίσης τη θέση, πως οι προσωρινές ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής καλύπτονται ήδη (από τον ίδιο) οπότε δεν τίθεται θέμα επείγουσας υπογραφής της Σύμβασης. Δήλωσε δε από την πλευρά του, έτοιμος να αναλάβει να συνεχίσει να καλύπτει τις οποιεσδήποτε ανάγκες του ΕΟΑ σε σχέση με εργασίες που τυχόν προκύψουν, οπότε η θέση του ΕΟΑ για κίνδυνο διακοπής των εργασιών είναι ανύπαρκτος.

Σχολιάζοντας τη σχετική επιχειρηματολογία, ο δικηγόρος του ΕΟΑ υπέδειξε, πως «έχει ήδη εξαντληθεί τόσο το ποσόν της κατακύρωσης όσον και τα οικονομικά όρια επέκτασης που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας του Συντονιστή και της Τμηματικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων και κατά συνέπεια η Αναθέτουσα Αρχή (ΕΟΑ) ουδεμία ευχέρεια έχει για οποιαδήποτε περαιτέρω επέκταση ή εκτέλεση εργασιών μέσω της προηγούμενης Σύμβασης μετά το πέρας του τρέχοντος μηνός.

Η Αναθεωρητική Αρχή στην απόφαση της, αρχικά αναγνωρίζει την «πρόδηλη η ανάγκη ταχείας διεκπεραίωσης του Διαγωνισμού ενόψει της ζωτικής σημασίας του για την ανάγκη της απρόσκοπτης λειτουργιάς του δικτύου ύδρευσης». Αυτή όμως, η ανάγκη» προστίθεται στην απόφαση, «δεν αρκεί για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας αλλά θα πρέπει να ιδωθεί σε συνάρτηση με τους υπόλοιπους παράγοντες που έθεσε ο νομοθέτης όπου θα πρέπει να συνυπολογίζονται οι πιθανές συνέπειες για όλα τα συμφέροντα που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και το δημόσιο συμφέρον.

Και η απόφαση καταλήγει: «Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις στη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης σε περίπτωση βλάβης, κρίνουμε ότι δεν δικαιολογείται η μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων που ζητούνται. Δεν έχουμε πεισθεί ότι η χορήγηση τους θα επιφέρει δυσανάλογες επιπτώσεις στο δημόσιο συμφέρον. Καταλήξαμε στην απόφαση αυτή αφού λήφθηκε υπόψη και ο ισχυρισμός για ήδη προσωρινή αντιμετώπιση προβλημάτων του δικτύου υδροδότησης μετά την λήξη της προηγούμενης Σύμβασης».