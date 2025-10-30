Αρχές της άλλης εβδομάδας, το υπουργείο Παιδείας θα είναι έτοιμο να υποβάλει τις τελικές του αλλαγές σε συγκεκριμένα σημεία του νομοσχεδίου για το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο βρίσκεται ήδη στη Βουλή.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», πρόκειται για σημεία τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν διαφωνία από μέρους των εκπαιδευτικών οργανώσεων, με το υπουργείο Παιδείας να εμφανίζεται έτοιμο να τα «ξαναδεί» πριν συνεχιστεί η συζήτηση για την αξιολόγηση στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής– το πιθανότερο την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου.

Η πρόθεση του Υπουργείου είναι να διαφοροποιήσει μερικά σημεία που συνεχίζουν να προκαλούν διαφωνίες στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, σε μια προσπάθεια οι δύο πλευρές να έρθουν πιο κοντά και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση.

Ωστόσο, το Υπουργείο εμμένει στην αρχική του θέση ότι δεν θα γίνει οποιαδήποτε αλλαγή, η οποία θα αλλοιώνει τη φιλοσοφία και τον σκοπό του συστήματος αξιολόγησης το οποίο προτείνει.

Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, οπότε η αρμόδια υπουργός, Αθηνά Μιχαηλίδου, καταθέσει τις τελικές της πινελιές επί των σημείων που έπεσαν ξανά στο τραπέζι του διαλόγου, αναμένεται να έχει και άλλες συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», οι εκπαιδευτικές οργανώσεις (ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ) θα συναντηθούν συνολικά δύο φορές μαζί της αυτό το διάστημα και έπειτα το Υπουργείο θα δώσει τις τελικές του θέσεις, με στόχο να εξεταστεί το θέμα από τη Βουλή, στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων της διαδικασιών.

Από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων, όπως προκύπτει η ΠΟΕΔ φέρεται στην πρώτη της συνάντηση με την Υπουργό να έθεσε συγκεκριμένα σημεία επί του νομοσχεδίου, με τα οποία διαφωνεί. Η ΟΕΛΜΕΚ έθεσε εκ νέου τις θέσεις της για το θέμα της αξιολόγησης. Οι θέσεις των οργανώσεων καταγράφηκαν και αναμένεται να μελετηθούν ούτως ώστε να διαφανεί σε ποια σημεία και σε ποιο βαθμό δύναται να επέλθουν διαφοροποιήσεις.