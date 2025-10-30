Σοκ προκαλούν αναφορές του δημάρχου Αμαθούντας, Κυριάκου Ξυδιά, σχετικά με τα οικονομικά των δήμων και το ποσόν που είναι δυνατόν να φορτωθούν οι πολίτες, αν ληφθεί υπόψιν πως μόνο το τέλος για τα σκύβαλα είναι δυνατόν να εκτοξευθεί στα €1.000 ανά νοικοκυριό. Βεβαίως, υπάρχει και η «αισιόδοξη» πλευρά της υπόθεσης, αν ληφθεί υπόψιν, πως αν όλα εξελιχθούν κατ’ ευχήν, κάθε νοικοκυριό θα πληρώνει μόνο… €400 ετησίως.

Οι πιο πάνω αναφορές έγιναν χθες, κατά τη διάρκεια συζήτησης ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Εσωτερικών, στην οποία συζητήθηκε το θέμα των κρατικών χορηγιών προς τις Τοπικές Αρχές.

Ενδεικτική είναι η αναφορά του δημάρχου Αμαθούντας ως προς το τι ίσχυε προ της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία τελικά, όπως υποστήριξε, «φορτώθηκαν όλα τα δεινά και τις αυξήσεις», χωρίς ωστόσο, αυτό να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Όπως είπε, δημοτικό διαμέρισμα στον δήμο του παρουσίαζε κάθε χρόνο έλλειμμα €500.000. Το πρόβλημα λύθηκε σε έναν χρόνο, όπως είπε. Σχολιάζοντας επικρίσεις βουλευτών ότι από τη μεταρρύθμιση δεν προέκυψαν εξοικονομήσεις, όπως ήταν οι δεσμεύσεις, ο κ. Ξυδιάς υποστήριξε ότι μόνο από το προσωπικό εξοικονομήθηκαν πέραν των €200 εκατ. τα οποία, ωστόσο, όπως είπε, καταλήγουν στα ταμεία του κράτους και την ίδια ώρα «δέρνουμε τους δήμους», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Ξυδιάς ανέφερε και τα ακόλουθα: «Αναφερόμαστε σε στρεβλώσεις. “O αναμάρτητος πρώτος τον λίθον βαλέτω”. Δεν αποτελεί στρέβλωση το γεγονός ότι σε νομοθεσία έχει καταγραφεί χωρίς τη συναίνεσή μας, ποσόν κρατικής χορηγίας προς τις Τοπικές Αρχές το οποίο παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως των διαφοροποιήσεων που συντελούνται γύρω μας σε οικονομικό επίπεδο (πληθωρισμός, αύξηση κόστους κ.ο.κ.); Δεν θα επεκταθώ, αλλά θέλω να στείλω κάποια μηνύματα. Κατ’ αρχάς, βρεθήκαμε σε μία κρίση σχετικά με τη χορηγία. Πέρυσι, αναλώσαμε τέσσερις μήνες προκειμένου να καταλήξουμε σε συμφωνία και φέτος το υπουργείο Οικονομικών εγείρει ξανά το θέμα ως προς τα ποσοστά χορηγίας για το μισθολόγιο κ.τ.λ. Άρα αυτό είναι ξεκάθαρο. Έπειτα αναφέρθηκε πως ο ρόλος μας ως προς τις συνολικές αρμοδιότητες του κράτους μπορεί να είναι το ένα τρίτο ή το ένα τέταρτο. Μιλάμε για 20-25%. Πόση είναι η χρηματοδότηση; Είναι 1,06%, τη στιγμή κατά την οποία στην Ελλάδα είναι 3,16% και στη Δανία με 28,8%. Και αν υπήρχε σωστή χρηματοδότηση, δεν θα συζητούσαμε κατά πόσον το μισθολόγιο θα έπρεπε να είναι κάτω του 40% του προϋπολογισμού του κάθε δήμου.

Συνεχίζοντας ο δήμαρχος Αμαθούντας, ανέφερε πως «έχουμε την τάση σε αυτό τον τόπο, ακόμη και όταν κάνουμε κάτι σωστό (παρ’ όλα τα λάθη που υπάρχουν) να του χτυπάμε από πάνω και να του τα φορτώνουμε όλα. Τα μισά προβλήματα στα οποία γίνεται αναφορά, ουδεμία σχέση έχουν με τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για το γεγονός ότι εκκρεμούσαν 8.000 πολεοδομικές αιτήσεις προ της μεταρρύθμισης, ευθύνεται η μεταρρύθμιση; Για το ότι αποφασίστηκε, με διαφωνία των δήμων, να μεταφερθούν αυτές οι εκκρεμότητες στους ΕΟΑ, φταίει η μεταρρύθμιση; Πνίξαμε το μωρό πριν να το βαφτίσουμε. Αλλά δεν γίνεται να ακούω εδώ (από βουλευτές) ότι δεν καταβάλλεται προσπάθεια νοικοκυρέματος των δήμων. Ειλικρινά σας λέω, μας βγήκε η πίστη να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας. Γίνονται απίστευτα πράγματα για εξοικονομήσεις και εξορθολογισμό. Προσωπικά, έχω δημοτικό διαμέρισμα (και κάτι ανάλογο παρατηρείται και στη Λευκωσία), το οποίο πρέπει να απονεμηθεί αντίστοιχο Νόμπελ, αν υπάρχει. Να σας πω πως είχε κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο ευρώ λειτουργικό έλλειμμα. Μέσα σε έναν χρόνο λύσαμε το θέμα. Πού ήταν το κράτος, που ήταν ο έπαρχος να ελέγξουν;».

Ο κ. Ξυδάς υποστήριξε πως «καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειες γι’ αυτό να μην τα φορτώνουμε όλα στη μεταρρύθμιση. Να πω μόνο ένα παράδειγμα. Αν δεν διαχειριστούμε σωστά το σύστημα διαλογής στην πηγή (κάτι το οποίο ψήφισε η Βουλή κι εμείς αντιδρούσαμε) να το πω ξεκάθαρα: Αν συνεχίσουμε με τον νου που πάμε, τα σκουπίδια θα χρεώνονται €1.000 ανά νοικοκυριό. Τώρα, αν λειτουργήσει η μεταρρύθμιση, οι οικονομίες κλίμακας που είχαν εξαγγελθεί κ.ο.κ. μπορεί το τέλος να είναι €400. Ξέρετε τι θα γράφουν οι δημοσιογράφοι; Θα γράφουν “ιδού, κάναμε μεταρρύθμιση και από €200 πληρώνουμε €400”».

Τέλος, ο δήμαρχος Αμαθούντας αναφέρθηκε στις προσπάθειες των Τοπικών Αρχών για εξοικονομήσεις. «Το λέγαμε και προεκλογικά ότι στόχος είναι να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στη χαμηλότερη τιμή. Ουδέποτε είπαμε ότι τα τέλη θα είναι χαμηλότερα. Βεβαίως, υπάρχουν τεράστιες εξοικονομήσεις από τη μεταρρύθμιση. Αυτές οι εξοικονομήσεις προκύπτουν από το προσωπικό που εξοικονομήθηκε στις επαρχιακές διοικήσεις, στην Πολεοδομία για τις άδειες, στα Δημόσια Έργα για τους δρόμους πρωταρχικής σημασίας που ανέλαβαν οι δήμοι κ.ο.κ. Μπορώ να σας πω ότι το ποσόν που εξοικονομήθηκε είναι πέραν των €200 εκατ. Η διαφορά είναι, ότι τις εξοικονομήσεις τις καρπούται το κεντρικό κράτος αλλά δέρνουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση».