Υπεγράφη σήμερα η συμφωνία μεταξύ του Δήμου Ακάμα και ιδιωτικής εταιρείας του κλάδου, για την προμήθεια, εγκατάσταση και καλή λειτουργία φωτοβολτακών συστημάτων, συνολικής δυναμικότητας 188 KWp στην δημαρχούμενη περιοχή.

Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία με την εταιρεία, επεσήμανε ότι αυτή περιλαμβάνει και κατασκευή δωματίου Inverter, καθώς και κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν φωτοβολταικά συστήματα στους χώρους στάθμευσης του Δημοτικού Σταδίου Πέγειας.

Το έργο υλοποιέιται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg Euro- Med το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαικό Πρόγραμμα Interreg Euro-MED κατα 80% και τους εθνικούς πόρους κατά 20%. Το ποσό του συμβολαίου ανέρχεται στις 375 χιλιάδες ευρώ περίπου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ακάμα, ανέρχεται σε 456.350 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η μείωση του κόστους ενέργειας, η μείωση δηλαδή του κόστους των ετήσιων δαπανών στο δημόσιο φωτισμό, η αξιοποίηση του χώρου στάθμευσης, ο οποίος μετατρέπεται, σε παραγωγικό χώρο για σκίαση οχημάτων και προστασία από τον ήλιο και τα καιρικά φαινόμενα χωρίς τη χρήση νέας γης για την τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων.

Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι τεράστια με τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη συμβολή του Δήμου στην ενεργειακή μετάβαση και την βελτίωση του μικροκλίματος, κατέληξε ο Μαρίνος Λάμπρου.

Στην υπογραφή της συμφωνίας παρέστη και η Εκτελεστική Μηχανικός του Δήμου Πέγειας, Μύρια Λοιζίδη Παπαναστασίου.