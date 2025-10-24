Υπόδικος μέχρι τη δίκη του, η οποία ορίστηκε για τις αρχές του επόμενου μήνα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, θα παραμείνει ο 24χρονος Σύρος, ο οποίος κατηγορείται για άσεμνες επιθέσεις εναντίον γυναικών στην περιοχή της Αμαθούντας.

Ο 24χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο μπροστά σε παραπονούμενη, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο, ενώ η δεύτερη πριν από περίπου μία εβδομάδα, στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας, στην Αμαθούντα.

Ο δικηγόρος του κατηγορουμένου υπέβαλε ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας για κράτησή του πελάτη του μέχρι τη δίκη, ωστόσο η Κατηγορούσα Αρχή προχώρησε σε αγορεύσεις, με το Δικαστήριο τελικά να αποφασίζει όπως ο 24χρονος θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο κατηγορούμενος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Για την υπόθεση συνεχίζονται οι έρευνες και οι συντονισμένες εξετάσεις από την Αστυνομία, για τον εντοπισμό και του δεύτερου προσώπου που φέρεται να σχετίζεται με τις επιθέσεις.