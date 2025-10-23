Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τις επιθέσεις εναντίον γυναικών στην περιοχή της Αμαθούντας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από εκτεταμένες έρευνες ενώ η Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό τυχόν συνεργών.

Το αίσθημα ανασφάλειας που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στη Λεμεσό είναι έντονο, μετά από καταγγελίες και αναρτήσεις πολιτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων σε βάρος γυναικών στην παραλιακή περιοχή της Αμαθούντας. Οι μαρτυρίες που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς κάνουν λόγο για πιο σοβαρές και επικίνδυνες επιθέσεις, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος.

Πορεία διαμαρτυρίας για την ασφάλεια των γυναικών

Σε απάντηση των περιστατικών, οργανώνεται πορεία διαμαρτυρίας στη Λεμεσό, με στόχο να επιστήσει την προσοχή της Αστυνομίας στην ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των γυναικών και τη μείωση του αισθήματος ανασφάλειας. Η πορεία έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, με σημείο εκκίνησης το ξενοδοχείο Saint Raphael και τερματισμό στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, να συμμετάσχουν και να απαιτήσουν, ενίσχυση φωτισμού και τοποθέτηση καμερών σε επικίνδυνες περιοχές, τακτικές περιπολίες από την Αστυνομία, επανεξέταση και κατάργηση της απαγόρευσης χρήσης ψεκασμών αυτοάμυνας

Όπως αναφέρουν, «δεν πρέπει να φοβόμαστε να κυκλοφορούμε στους δρόμους μας ή να επιστρέφουμε από τη δουλειά τα βράδια. Έχουμε δικαίωμα στην ασφάλεια, και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε».