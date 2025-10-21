Ανησυχία επικρατεί στη Λεμεσό μετά από δημόσιες αναρτήσεις πολιτών στα κοινωνικά δίκτυα για περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων σε γυναίκες, πίσω από μεγάλο ξενοδοχείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, στον Αστυνομικό Σταθμό Γερμασόγειας έχουν καταγραφεί τρία περιστατικά, μία επίσημη καταγγελία και δύο αναφορές, ενώ τα συμβάντα φέρεται να σημειώθηκαν κατά τις απογευματινές ώρες μεταξύ 16 και 19 Οκτωβρίου.

Οι γυναίκες ανέφεραν ότι ενώ περπατούσαν σε πεζοδρόμιο της περιοχής, δέχθηκαν παρενόχληση από δύο άγνωστα πρόσωπα. Σε μία περίπτωση, ο ένας εκ των δραστών φέρεται να προσπάθησε να αγκαλιάσει τη γυναίκα χωρίς τη θέλησή της.

Πάντως, η όλη υπόθεση κυκλοφορεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφέρεται ότι ο ένας εκ των δύο δραστών έσπρωξε την γυναίκα, ενώ μαζί με τον δεύτερο προσπάθησαν να της κρατήσουν το στόμα κλειστό με μαντίλι, ενώ την έπνιγαν στον λαιμό. Παρ’ όλα αυτά η γυναίκα αντιστάθηκε με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή, για να μη γίνουν αντιληπτοί από τους περαστικούς.

Οι γυναίκες περιέγραψαν στην Αστυνομία τους δύο άνδρες ως αλλοδαπούς συριακής καταγωγής.

Η Αστυνομία διερευνά τα περιστατικά και αναμένεται να ενισχύσει τις περιπολίες στην περιοχή.