Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους στη Λεμεσό, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη 31χρονου Γεωργιανού ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται υποβοηθητικά στη δράση των βασικών υπόπτων. Ο 31χρονος οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (2/11) ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προφυλάκισής του. Ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Κληρίδης, δεν έφερε ένσταση και το Δικαστήριο διέταξε την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών.

Ο ύποπτος φαίνεται να διαδραμάτισε σημαντικό αλλά επικουρικό ρόλο, αφού φέρεται να έκρυψε τα ρούχα του ενός 28χρονου Γεωργιανού, ο οποίος θεωρείται κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση και φέρεται να είναι ο οδηγός τόσο της μοτοσικλέτας διαφυγής που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία όσο και του κλοπιμαίου βαν.

Η σύλληψη των δύο Γεωργιανών καταζητούμενων στη Θεσσαλονίκη άνοιξε τον δρόμο για νέες αποκαλύψεις.

Στη διάρκεια ερευνών στην οικία ενός εκ των δύο 28χρονων, εντοπίστηκε αυτοκίνητο μάρκας Mercedes, με κυπριακές πινακίδες, το οποίο ανήκει στον 31χρονο ύποπτο. Κατά την εξέταση του οχήματος από τις ελλαδικές Αρχές, βρέθηκαν έγγραφα που αφορούσαν διακινήσεις προς και από τα κατεχόμενα, τόσο στο όνομα του 31χρονου όσο και του 28χρονου Γεωργιανού.

Μαρτυρία που εξασφάλισαν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού, αναφέρει ότι την επομένη της δολοφονίας (18/10), το συγκεκριμένο όχημα πέρασε το μεσημέρι, στα κατεχόμενα μέσω του οδοφράγματος Αγίου Δομετίου στη Λευκωσία. Τα στοιχεία αυτά ενισχύθηκαν μέσω του Γραφείου Δικοινοτικής Επαφής, καθώς κατέγραψαν την είσοδο των δύο ανδρών στα κατεχόμενα με το όχημα, καθώς και την επιβίβασή τους σε πλοίο που αναχώρησε από το παράνομο λιμάνι της Κερύνειας στις 19 Οκτωβρίου με προορισμό την Τουρκία.

Παράλληλα, πρόσωπο που έχει συνεργαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν με την Αστυνομία παρείχε πληροφορία-κλειδί, αναφέροντας ότι ο 31χρονος ύποπτος είναι το πρόσωπο που βοήθησε τον 28χρονο Γεωργιανό να ταξιδεύει προς την Ελλάδα μέσω των κατεχομένων με το αυτοκίνητό του. Η ίδια πηγή αποκάλυψε ότι ο 31χρονος ύποπτος, μετά τη δολοφονία, έκρυψε στην οικία του τα ρούχα που φορούσε ο 28χρονος.

Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και ο 31χρονος τέθηκε υπό κράτηση. Όταν ενημερώθηκε για τους λόγους της σύλληψής του και τα δικαιώματά του, περιορίστηκε να απαντήσει: «Εν ξέρω τίποτε».

Κατά την προφορική ανάκρισή του στο ΤΑΕ Λεμεσού, ο ύποπτος ισχυρίστηκε ότι στις 18 Οκτωβρίου μετέβη μόνος του στα κατεχόμενα με το αυτοκίνητό του και από εκεί ταξίδεψε με πλοίο προς την Τουρκία, χωρίς όμως να θυμάται σε ποιο λιμάνι αποβιβάστηκε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, οδήγησε στη συνέχεια μέχρι τη Θεσσαλονίκη για επαγγελματικούς λόγους, όπου –όπως είπε– συνάντησε τυχαία τον 28χρονο Γεωργιανό, τον οποίο χαρακτήρισε παιδικό του φίλο. Εκεί φέρεται να είδε και το δεύτερο καταζητούμενο πρόσωπο.

Κατά τη γραπτή ανάκρισή του ο 31χρονος σε κάθε ερώτηση είπε πως ότι «θα πει στο Δικαστήριο ό,τι έχει να πει».

Οι ανακριτές του ΤΑΕ συνεχίζουν εντατικά τη διερεύνηση, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα προκύψουν νέα στοιχεία.