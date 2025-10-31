Ένα ακόμη πρόσωπο τοποθετείται στο κάδρο της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους και, όπως διαφαίνεται, πρόκειται για άτομο που είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση. Οι αρχικές πληροφορίες από τις ελλαδικές Αρχές ανέφεραν ότι ο ένας εκ των δύο Γεωργιανών υπόπτων είναι ο εκτελεστής. Ωστόσο, αυτό δεν υποστηρίζεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία και τα πειστήρια που έχει στην κατοχή της η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με όσα διαβιβάστηκαν στις ελλαδικές Αρχές, για σκοπούς εκτέλεσης των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης των δύο υπόπτων, οι ανακριτές έχουν πλέον διαφωτιστεί ως προς τον ρόλο του καθενός στην εκτέλεση του «συμβολαίου θανάτου» του Δημοσθένους. Μέχρι σήμερα, η σχετική μαρτυρία δεν είχε παρουσιαστεί σε καμία διαδικασία προσωποκράτησης, παρά μόνο είχε γίνει γνωστό ότι καταζητούνται δύο πρόσωπα. Να σημειωθεί ότι ο κύκλος των συλλήψεων δεν έχει κλείσει, καθώς φαίνεται πως τα νέα στοιχεία οδηγούν τις έρευνες ακόμη πιο κοντά στους εμπλεκομένους και δη στο πρόσωπο που φόνευσε τον 49χρονο επιχειρηματία.

Το όχημα διαφυγής και τα νέα στοιχεία

Στο κάδρο της διαφυγής προστίθεται ακόμη ένα όχημα, μάρκας BMW, το οποίο, σύμφωνα με τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, καταγράφηκε στον Άγιο Τύχωνα να αναμένει την άφιξη των δύο δραστών με τη μοτοσικλέτα. Όταν οι δύο δράστες φτάνουν στο σημείο και κρύβουν τη μοτοσικλέτα, περίπου ένα λεπτό αργότερα το BMW αναχωρεί από εκεί με κατεύθυνση προς το παραλιακό μέτωπο. Οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος έχουν καταγραφεί από άλλη κάμερα ασφαλείας.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από τους ανακριτές, διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω BMW ανήκει στον πατέρα ενός εκ των δύο 28χρονων Γεωργιανών υπόπτων. Μάλιστα, στις 22 Οκτωβρίου (πέντε ημέρες μετά τον φόνο) εντοπίστηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος, με τη συγκατάθεσή του, παραχώρησε το αυτοκίνητο ώστε να μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση για έρευνα και λήψη διαφόρων τεκμηρίων. Και όπως διαφαίνεται, οι ανακριτές «έπιασαν λαχείο», καθώς ενδέχεται DNA να ταυτίστηκε με ορισμένα από τα τεκμήρια που είχαν στην κατοχή τους και παρέμεναν «ορφανά».

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η Αστυνομία, ο πατέρας του 28χρονου είπε ότι το όχημα το οδηγεί αποκλειστικά ο γιος του, ο οποίος όμως έφυγε από την Κύπρο στις 21/10, μαζί με τον ανήλικο γιο του, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί μένουν μέλη της οικογένειάς τους. Μάλιστα, ο ίδιος ο πατέρας τους μετέφερε στο αεροδρόμιο με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Τον πήραν τηλέφωνο αλλά τους το έκλεισε!

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 28χρονο στην παρουσία του πατέρα του. Ο ύποπτος υποστήριξε ότι βρέθηκε στον Άγιο Τύχωνα για να προμηθευτεί ναρκωτικά αλλά δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες για τις διακινήσεις του. Μάλιστα όταν ρωτήθηκε πότε θα επιστρέψει, τότε διέκοψε τη συνομιλία.

Ο ρόλος του δεύτερου υπόπτου

Στις 24 Οκτωβρίου, οι ανακριτές εξασφάλισαν νέα πληροφορία που αφορά τον δεύτερο 28χρονο (ξάδελφο του 1ου υπόπτου), σύμφωνα με την οποία ο νεαρός εμπλέκεται στη δολοφονία του Δημοσθένους ως οδηγός της μοτοσικλέτας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πληροφορία, μετά τη δολοφονία, ο 28χρονος φυγαδεύτηκε από συγγενικό του πρόσωπο μαζί με δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος φέρεται να ήταν ο εκτελεστής.

Επιπλέον, αξιόπιστος πληροφοριοδότης της Αστυνομίας φέρεται να ανέφερε ότι ο 28χρονος τού εκμυστηρεύτηκε λίγες ημέρες μετά το φόνο, ότι συμμετείχε στο έγκλημα, λαμβάνοντας ανάλογη αμοιβή και εκτελώντας χρέη οδηγού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφυγή τους έγινε από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του, ο οποίος τους μετέφερε (28χρονο και εκτελεστή) με συγκεκριμένο όχημα. Επιπλέον, αφού ενημερώθηκε από τα δημοσιεύματα, για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτα και του καπέλου, αυτός εξέφρασε ανησυχίες του για την εξέλιξη των ανακρίσεων,

Περαιτέρω μαρτυρία που έχει στην κατοχή της η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕ Λεμεσού αναφέρει ότι δεύτερο όχημα, επίσης μάρκας BMW, φτάνει σχεδόν ταυτόχρονα με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος ύποπτος (οδηγός διαφυγής) στην οικία του στη Λεμεσό, λίγη ώρα μετά τη διάπραξη του φόνου. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι το εν λόγω όχημα ανήκει στον πατέρα του 28χρονου φερόμενου οδηγού της μοτοσικλέτας.

Η Αστυνομία εξασφάλισε ακόμη μία μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο 28χρονος, στις 17 ή 18 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά τον φόνο, αναζητούσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενημερώνοντας πρόσωπα του, ότι θα ταξιδέψει στην Ελλάδα. Πάντως, πέρα από τα δεκάδες κλειστά κυκλώματα και τα πειστήρια, οι ανακριτές έχουν καταφέρει να εξασφαλίσουν πλήρως τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Εισαγγελία Εφετών, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τη διαδικασία έκδοσής τους στις κυπριακές Αρχές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο συναίνεσαν στην έκδοσή τους. Παραμένουν υπό κράτηση και το επόμενο διάστημα θα δρομολογηθεί η παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.

Στην υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση πέντε άτομα ως ύποπτοι. Πρόκειται για τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, δύο άνδρες ηλικίας 59 και 30 ετών που φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά της, καθώς και έναν 30χρονο κατάδικο που φέρεται να διέταξε την αγορά από το κελί του στις Κεντρικές φυλακές. Επιπλέον, εμπλέκεται ένας 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt , μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του.