Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τον τρόπο αγοράς της επίμαχης μοτοσικλέτας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη διαφυγή των εκτελεστών του Σταύρου Δημοσθένους, παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού όπου οδηγήθηκε εκ νέου ο 30χρονος κατάδικος, για ανανέωση του διατάγματος κράτησής του για άλλες οκτώ ημέρες. Η δικηγόρος του δεν έφερε ένσταση στο αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και το δικαστήριο διέταξε την ανανέωση της κράτησης.

Σύμφωνα με τον εξεταστή της υπόθεσης, ο 30χρονος κατάδικος τηλεφώνησε από τις Κεντρικές Φυλακές σε συγκεκριμένο πρόσωπο, δίνοντάς του οδηγίες να επικοινωνήσει με άλλο άτομο, ώστε να εντοπίσει μοτοσικλέτα και να τη μεταφέρει σε συγκεκριμένη επαρχία.



Για την πράξη αυτή ο ύποπτος θα είχε οικονομικό όφελος. Από τις εξετάσεις προέκυψε ότι ένας ο 30χρονος ύποπτος, είναι φίλος του κατάδικου. Όπως είπε ο πρώτος, στις αρχές Σεπτεμβρίου έλαβε τηλεφώνημα από τον κατάδικο, ο οποίος του ζήτησε να του βρει μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ για μεταπώληση, προκειμένου, όπως είπε, να εξασφαλίσει κάποια χρήματα. Ο 30χρονος ύποπτος ισχυρίστηκε ότι λόγω φόρτου εργασίας καθυστέρησε, ωστόσο επειδή ο κατάδικος ήταν επίμονος, κατάφερε τελικά να αγοράσει μία μοτοσικλέτα από συγκεκριμένο πρόσωπο.



Μετά από συνεννόηση με τον κατάδικο και ακόμη ένα άτομο, τη μετέφερε σε σημείο και έστειλε τις συντεταγμένες στο κινητό του κατάδικου. Η μοτοσικλέτα ωστόσο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και μεταφέρθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό. Ακολούθησε αντιπαράθεση μεταξύ του κατάδικου και του 30χρονου, καθώς ο πρώτος πίστευε ότι ο τελευταίος τον ξεγέλασε. Ο 30χρονος του ανάφερε ότι η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε από την Αστυνομία με τον κατάδικο να εξοργίζεται. Τελικά, όταν πείστηκε ότι ο 30χρονος Χ.Σ. του έλεγε την αλήθεια, ο τελευταίος υποσχέθηκε ότι θα του έβρισκε άλλη μοτοσικλέτα.



Όπως προέκυψε, ο 30χρονος Χ.Σ., πριν αγοράσει τη δεύτερη μοτοσικλέτα από τον με τον 44χρονο ιδιοκτήτη της (πρώην ποδοσφαιριστή) στην παρουσία του 59χρονου υπόπτου, επικοινώνησε εκ νέου μέσω βιντεοκλήσης με τον κατάδικο ζητώντας την έγκρισή του. Πρόκειται για τη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή μετά τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Το πρόσωπο που αγόρασε την εν λόγω μοτοσικλέτα την τοποθέτησε στο ίδιο σημείο όπου είχε αφήσει και την προηγούμενη, η οποία είχε εντοπιστεί από την Αστυνομία. Όπως κατέθεσε, την επόμενη ημέρα πέρασε από το σημείο και διαπίστωσε ότι η μοτοσικλέτα απουσίαζε, υποθέτοντας ότι είχε παραληφθεί από το άτομο που θα έστελνε ο κατάδικος.



Επιπρόσθετη μαρτυρία αναφέρει ότι ο 30χρονος κατάδικος είχε επικοινωνήσει ξανά από τις Κεντρικές Φυλακές με άλλο συγκεκριμένο πρόσωπο, δίνοντάς του αντίστοιχες οδηγίες να μιλήσει με συγκεκριμένο πρόσωπο για να τύπο πει να βρει μια μοτοσικλέτα για να την μεταφέρει σε συγκεκριμένη επαρχία.



Για την πράξη αυτή θα είχε οικονομικό όφελος. Ο 30χρονος κατάδικος, κατά την ανάκριση, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση. Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση τέσσερα πρόσωπα ενώ παράλληλα, καταζητούνται ακόμη δύο άτομα, εναντίον των οποίων εκκρεμούν δικαστικά εντάλματα σύλληψης και συνεχίζονται οι εξετάσεις για τον εντοπισμό τους.