Γνώριζαν για τη μοτοσικλέτα και ότι αυτή χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Αυτό προέκυψε από τη σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου οδηγήθηκαν οι δύο ύποπτοι για ανανέωση της κράτησής τους για άλλες οκτώ ημέρες.

Στο αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού, οι δικηγόροι των υπόπτων δεν προέβαλαν ένσταση, και το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα, διατάσσοντας την ανανέωση της κράτησής τους. Ανακρινόμενος γραπτώς, ο 59χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη στην υπόθεση και έδωσε διάφορους ισχυρισμούς σχετικά με τις κινήσεις του πριν, κατά και μετά τη διάπραξη της δολοφονίας, καθώς και σε σχέση με άλλα γεγονότα που σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί διερευνώνται.

Ανακρινόμενος γραπτώς, ο 30χρονος αρνήθηκε και αυτός οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση, ωστόσο παραδέχθηκε ότι προχώρησε στην αγορά της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε για τη διάπραξη του φόνου, από πρόσωπο που αυτός υπέδειξε και σχετίζεται με την υπόθεση, δίνοντας παράλληλα ισχυρισμούς σχετικά με την πράξη αυτή. Και οι δύο ύποπτοι αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε ανάμιξη κατά τη μέρα της διάπραξης της δολοφονίας.

Κατά τη διερεύνηση των ισχυρισμών των υπόπτων και αφού λήφθηκαν περισσότερες καταθέσεις, διαφάνηκε ότι ο 30χρονος φαίνεται να γνώριζε ότι η μοτοσικλέτα που αγόρασε χρησιμοποιήθηκε για παράνομο σκοπό. Κάποιοι από τους ισχυρισμούς του δεν επιβεβαιώθηκαν. Όσον αφορά τον 59χρονο, οι ισχυρισμοί του σχετικά με τις κινήσεις του κατά την ημέρα της δολοφονίας δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο φαίνεται ότι και αυτός γνώριζε ότι η μοτοσικλέτα χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Ο 44χρονος ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας και πρώην ποδοσφαιριστής αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, αλλά ενέπλεξε τους 59χρονο και 30χρονο, δίνοντας λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο παρέδωσε τη μοτοσικλέτα στον 30χρονο. Όπως είπε, 15 ημέρες πριν τον φόνο, είχε μεταβεί στην οικία του 59χρονου, με τον οποίο είναι φίλοι. Στην οικία έφτασε και ο 30χρονος. Ο 44χρονος εξέφρασε την πρόθεση να πουλήσει τη μοτοσικλέτα, ο 30χρονος ενδιαφέρθηκε και κατέληξαν σε συμφωνία να την αγοράσει για 800 ευρώ. Όλα αυτά έγιναν παρουσία του 59χρονου.

Την επόμενη ημέρα της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, επικοινώνησε μαζί του ο 59χρονος και τον κάλεσε στο σπίτι του, καθώς, όπως του είπε, τον ήθελε ο 30χρονος σε σχέση με τη μοτοσικλέτα που του είχε πουλήσει και χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα. Εκεί, όταν πήγε ο 30χρονος, του είπε ότι η μοτοσικλέτα βρίσκεται στην Αστυνομία, χωρίς όμως να του δώσει εξήγηση, και του έδωσε 100 ευρώ, λέγοντάς του να πει ότι η μοτοσικλέτα του είχε κλαπεί.