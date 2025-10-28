Μόνο οι δύο ύποπτοι, ένας 58χρονος και ένας 30χρονος από τη Λευκωσία— οδηγούνται σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για ανανέωση της κράτησής τους. Ο τρίτος ύποπτος, ο 39χρονος ελληνικής καταγωγής, αφέθηκε ελεύθερος ύστερα από οκταήμερη κράτηση, καθώς, όπως όλα δείχνουν, δεν εμπλέκεται στην δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διπλοκάμπινου οχήματος που καταγράφηκε στις σκηνές της δολοφονίας. Ο 39χρονος, σε δηλώσεις του στο philenews, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή και υποστήριξε πως εργαζόταν στην περιοχή. Για τις κινήσεις του εκεί, ανέφερε πως είχε μεταβεί για να κάνει χρήση ναρκωτικών.

Η Αστυνομία, ωστόσο, είχε σπεύσει να τον παρουσιάσει ως «κομβικό πρόσωπο» στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι καταγράφεται σε κλειστά κυκλώματα και στις τρεις σκηνές, ακόμα και τις προηγούμενες ημέρες πριν από τη δολοφονία του 49χρονου επιχειρηματία. Σύμφωνα με το υλικό που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο, το όχημά του, ένα διπλοκάμπινο με χαρακτηριστική σχάρα και εξάτμιση, φέρεται να βρισκόταν κοντά στη σκηνή του εγκλήματος την κρίσιμη ώρα. Κατόπιν, όπως ισχυρίζεται η Αστυνομία, ακολουθεί το βαν και τη μοτοσικλέτα μέχρι το σημείο του εμπρησμού, πριν εξαφανιστεί από διαφορετική διαδρομή.

Όμως, όπως φαίνεται, τα «καθοριστικά» αυτά στοιχεία αποδείχθηκαν… φούσκα. Ο 39χρονος όχι μόνο δεν συνδέθηκε τελικά με το έγκλημα, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.