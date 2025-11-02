Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού θα παρουσιαστεί λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Κυριακής (2/11) ο 31χρονος ύποπτος και ξάδελφος των δύο Γεωργιανών που εμπλέκονται στη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους. Ο κύκλος των συλλήψεων, όπως φαίνεται, δεν έχει κλείσει, καθώς τα νέα στοιχεία οδηγούν τις έρευνες ακόμη πιο κοντά στους εμπλεκομένους και, συγκεκριμένα, στο πρόσωπο που φέρεται να φόνευσε τον 49χρονο επιχειρηματία.

Ο 31χρονος ύποπτος, σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει μέχρι στιγμής δευτερεύοντα ρόλο στην υπόθεση, καθώς φέρεται να είναι το πρόσωπο που μετέφερε τον 28χρονο Α.Ζ. στο αεροδρόμιο των κατεχομένων, προκειμένου να διαφύγει από την Κύπρο λίγες ώρες μετά τη διάπραξη του εγκλήματος.

Όπως είχε αναφερθεί σε προηγούμενο δημοσίευμα του philenews, ο ένας από τους δύο Γεωργιανούς θεωρείται το πρόσωπο που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα των δραστών και το κλοπιμαίο βαν, ενώ ο ξάδελφός του φέρεται να είναι ο οδηγός του οχήματος μάρκας BMW, το οποίο καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα, εκεί όπου οι δύο δράστες μετέβησαν για να αποκρύψουν τη μοτοσικλέτα και να διαφύγουν. Μάλιστα, ο τελευταίος τοποθετείται στο κάδρο της υπόθεσης ως το πρόσωπο που φέρεται να φυγάδευσε τους δύο δράστες.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού εξασφάλισαν μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ο 28χρονος Γεωργιανός Α.Ζ., στις 17 ή 18 Οκτωβρίου, λίγες ώρες μετά τον φόνο, αναζητούσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, ενημερώνοντας οικεία του πρόσωπα ότι επρόκειτο να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Επιπλέον, αξιόπιστος πληροφοριοδότης της Αστυνομίας φέρεται να ανέφερε ότι ο 28χρονος τού εκμυστηρεύτηκε λίγες ημέρες μετά τον φόνο πως συμμετείχε στο έγκλημα, λαμβάνοντας ανάλογη αμοιβή και εκτελώντας χρέη οδηγού. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η διαφυγή τους έγινε από την περιοχή του Αγίου Τύχωνα, με τη βοήθεια του ξαδέλφου του, ο οποίος τους μετέφερε με συγκεκριμένο όχημα. Μάλιστα ο 28χρονος φερόμενος ως ένας εκ των δραστών, ενημερώθηκε από τα δημοσιεύματα για τον εντοπισμό της μοτοσικλέτας και του καπέλου και φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες για την εξέλιξη των ανακρίσεων.

Στην υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση πέντε άτομα ως ύποπτοι. Πρόκειται για τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, τους δύο άνδρες ηλικίας 59 και 30 ετών που φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά της, καθώς και έναν 30χρονο κατάδικο που φέρεται να διέταξε την αγορά από το κελί του στις Κεντρικές Φυλακές. Επιπλέον, εμπλέκεται ένας 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt το οποίο εντοπίστηκε 3 ημέρες πριν τον φόρο και μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του.