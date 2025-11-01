Διευρύνεται ο κύκλος των συλλήψεων για τη δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού να προχωρούν σε ακόμη μία σύλληψη. Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, πρόκειται για 31χρονο, συγγενικό πρόσωπο των δύο Γεωργιανών που καταζητούνταν και συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.



Ο 31χρονος ύποπτος φέρεται, σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, να είχε ρόλο στη διαφυγή ενός προσώπου μετά τη διάπραξη του εγκλήματος. Όπως είχε αναφερθεί σε χθεσινό δημοσίευμα, ο ένας από τους δύο Γεωργιανούς θεωρείται το πρόσωπο που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα των δραστών και ο οδηγός του κλοπιμαίου βαν, ενώ ο ξάδελφός του, φέρεται να είναι το άτομο του οποίου το όχημα μάρκας BMW καταγράφηκε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα, εκεί όπου οι δύο δράστες μετέβησαν και να έκρυψαν τη μοτοσικλέτα και να διαφύγουν.



Ο 31χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Κυριακή, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο ύποπτοι οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην Εισαγγελία Εφετών, στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, για τη διαδικασία έκδοσής τους στις κυπριακές Αρχές.



Όπως έχει γίνει γνωστό, οι δύο συναίνεσαν στην έκδοσή τους. Παραμένουν υπό κράτηση και έχει ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσή τους από τις ελληνικές στις κυπριακές Αρχές.



Στην υπόθεση τελούν ήδη υπό κράτηση πέντε άτομα ως ύποπτοι. Πρόκειται για τον 44χρονο πρώην ποδοσφαιριστή και ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, τους δύο άνδρες ηλικίας 59 και 30 ετών που φέρονται να συμμετείχαν στην αγορά της, καθώς και έναν 30χρονο κατάδικο που φέρεται να διέταξε την αγορά από το κελί του στις Κεντρικές Φυλακές. Επιπλέον, εμπλέκεται ένας 51χρονος ελληνικής καταγωγής, ο οποίος συνδέεται με το κλεμμένο Mitsubishi Colt το οποίο εντοπίστηκε 3 ημέρες πριν τον φόρο και μέσα στο οποίο βρέθηκαν μπιτόνια με εύφλεκτη ύλη και το DNA του.