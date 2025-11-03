Κυριολεκτικά μια δεύτερη Κύπρος ζει εκτός Κύπρου, με πολίτες της να ζουν διασκορπισμένοι σχεδόν σε όλη την υφήλιο, αν ληφθεί υπόψιν πως ενώ ο πληθυσμός της Κύπρου κυμαίνεται στις 923.000 (εκ των οποίων μόνο 719.252 Κύπριοι), εκτός Κύπρου εκτιμάται ότι ζουν πέραν των 700.000 Κυπρίων. Ίσως δε οι Κύπριοι που ζουν εκτός Κύπρου να είναι περισσότεροι από τους Κύπριους οι οποίοι ζουν στο νησί.

Το τοπίο δεν είναι εντελώς ξεκάθαρο με τους αριθμούς, λαμβανομένου υπόψιν πως στα στοιχεία της κυβέρνησης υπάρχει διακύμανση ως προς τον αριθμό των Κυπρίων οι οποίοι ζουν εκτός.

Συγκεκριμένα, από απάντηση του υπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Κόμπου σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Αμμοχώστου κ. Νίκου Γεωργίου προκύπτουν οι ακόλουθοι αριθμοί για τους Κύπριους της διασποράς:

Ηνωμένο Βασίλειο 350,000 – 450,00 ΗΠΑ 70,000 – 80,000 Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία 80,000 Ελλάδα 70,000 Υπόλοιπη Ευρώπη 5,000 Καναδάς 35,000 Νότιος Αφρική 35,000 Χώρες της υπόλοιπης Αφρικής 5,000

Αν από τα πιο πάνω ληφθεί υπόψιν το σενάριο με τον μικρότερο αριθμό (πρώτη στήλη) τότε εκτός Κύπρου ζουν 650.000 ενώ αν ληφθεί υπόψιν το σενάριο με τους δύο αριθμούς της δεύτερη στήλης (διαμένοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ), τότε εκτός Κύπρου ζουν μόνιμα 760.000. Δηλαδή, με βάση το σενάριο αυτό, εκτός Κύπρου ζουν περίπου 40.000 περισσότεροι Κύπριοι από αυτούς που ζουν στην Κύπρο.

Ο αριθμός των Κύπριων οι οποίοι ζουν στην Κύπρο προκύπτει από την τελευταία απογραφή του έτους 2021 ενώ όπως εξηγεί ο υπουργός Εξωτερικών, οι αριθμοί των Κυπρίων της διασποράς προκύπτουν από ενημέρωση την οποία λαμβάνει η κυβέρνηση από τα θεσμικά όργανα της Κυπριακής διασποράς στις βασικότερες χώρες παρουσίας κυπριακών κοινοτήτων.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο ζουν περισσότεροι Κύπριο από τον μισό πληθυσμό της Κύπρου με τον αριθμό τους να κυμαίνεται στις 350.000-400.000.