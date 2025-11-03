Συνολικά 51 άτομα άλλαξαν φύλο και όνομα στην Κύπρο από το 2021 μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με στοιχεία που εξασφάλισε το philenews από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρόκειται για 20 άντρες που άλλαξαν το φύλο τους σε θηλυκό και 31 γυναίκες που άλλαξαν το φύλο τους σε αρσενικό.

Υπάρχει επίσης μία περίπτωση αλλαγής φύλου, χωρίς ωστόσο το άτομο αυτό να προχωρήσει και σε αλλαγή ονόματος.

Το ηλικιακό όριο και το κόστος

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για αλλαγή φύλου και ονόματος έχουν όλα τα πρόσωπα άνω των 18 ετών στην Κύπρο, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διαδικασία που καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η αίτηση συνοδεύεται από τέλος ύψους €80.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η αλλαγή του καταχωρισμένου φύλου πραγματοποιείται κατόπιν γραπτής αίτησης του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται υπό μορφή επιστολής ή βιογραφικού σημειώματος, συνοδευόμενη από ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή. Οι αιτητές μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να επισυνάψουν ιατρικά πιστοποιητικά, όπως αποδεικτικά ορμονοθεραπείας, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση.

Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Ληξίαρχο (Επαρχιακή Διοίκηση), ενώ για πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής μέσω της αρμόδιας Διπλωματικής Αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας (Πρεσβεία ή Προξενείο).

Σημειώνεται ότι η διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί περισσότερες από δύο φορές, ενώ όλες οι αιτήσεις εξετάζονται με σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Έκδοση νέων εγγράφων

Μετά την έγκριση της αλλαγής φύλου και ονόματος, ακυρώνονται τα ισχύοντα επίσημα έγγραφα της Δημοκρατίας και το πρόσωπο οφείλει άμεσα να υποβάλει αίτηση για την έκδοση νέων, με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του. Οι σχετικές διαδικασίες και τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα μέσω ειδικού συνδέσμου στην ιστοσελίδα της αρμόδιας υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις για νέα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται μόνο μετά την έγκριση του αιτήματος αλλαγής φύλου και όχι ταυτόχρονα με αυτό. Κατά την υποβολή, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρουσιάζουν τα παλαιά τους έγγραφα για ακύρωση.

Όπως τονίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όλες οι διαδικασίες και τα αιτήματα που αφορούν τη διόρθωση φύλου και την έκδοση νέων εγγράφων χειρίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.