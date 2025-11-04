Για ρεπορτάζ του Φιλελευθέρου σχετικά με τις αντικαταστάσεις προσωπικών γιατρών, που απασχόλησε και την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσια απάντηση από επηρεαζόμενο γιατρό, μέσω δικηγόρου, με τίτλο «η αλήθεια για τις «αντικαταστάσεις» στο ΓεΣΥ και η πλήρης συμμόρφωση του γιατρού με το νόμο»:

1) Οι γονείς ήταν πλήρως ενήμεροι για τον Προσωπικό Γιατρό των παιδιών τους

• Υπάρχουν υπογεγραμμένα έντυπα εγγραφής που τεκμηριώνουν τη γνώση και συναίνεση των γονέων.

• Κάθε εγγραφή κοινοποιείται αυτόματα στους δικαιούχους με ηλεκτρονικά ίχνη που επαληθεύονται από το σύστημα.

• Οι γονείς είχαν την ευθύνη να παρακολουθούν την υγεία της κόρης τους και να αναφέρουν εγκαίρως οποιαδήποτε ανησυχητικά συμπτώματα.

2) Δεν αναφέρθηκαν συμπτώματα που να παραπέμπουν σε διάγνωση καρκίνου

• Τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπήρξε επικοινωνία που να περιγράφει συμπτώματα ή «κόκκινες σημαίες» που θα επέβαλλαν υποψία κακοήθειας. Η τελευταία επίσκεψη του παιδιού στον γιατρό ήταν στις 23/01/2024 για επανέλεγχο συγκεκριμένων συμπτωμάτων που είχαν τεθεί υπόψη του γιατρού κατά την 10/01/2024, όπου διαπιστώθηκε πλήρης υποχώρηση.

• Από τότε μέχρι τα τέλη Μαΐου 2024, οι γονείς επικοινώνησαν αποκλειστικά με μηνύματα για παραπεμπτικά σε άλλους επαγγελματίες υγείας μη ιατρικής ειδικότητας,

• και ουδέποτε ανέφεραν άλλο πρόβλημα υγείας του παιδιού ή συμπτώματα. Όταν ρωτήθηκαν από τον ειδικό στον οποίο τελικά παραπέμφθηκε το παιδί σχετικά με τα συμπτώματα, οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να τοποθετήσουν χρονικά την εμφάνισή τους. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι δεν είχαν αναφερθεί συμπτώματα ή ενδείξεις που, σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα, θα επέβαλλαν περαιτέρω διερεύνηση. Η ακριβής και έγκαιρη περιγραφή των συμπτωμάτων ανήκει πρωτίστως στους γονείς.

• Υπαινιγμοί ότι ο αυξημένος φόρτος του γιατρού οδήγησε σε καθυστέρηση διάγνωσης δεν στηρίζεται σε στοιχεία.

3) Οι γονείς είχαν έλεγχο επιλογής και πρόσβασης, ο γιατρός δεν παρεμπόδισε οποιαδήποτε φροντίδα

• Οι δικαιούχοι στο ΓεΣΥ επιλέγουν ελεύθερα Προσωπικό Γιατρό και μπορούν να ζητήσουν ραντεβού ή αλλαγή γιατρού όποτε το επιθυμούν.

• Ο γιατρός ήταν διαθέσιμος μέσω κανονικών καναλιών και μέσω νόμιμου αντικαταστάτη, ώστε να διασφαλίζεται πρόσβαση χωρίς καθυστερήσεις. Εφόσον δεν ζητήθηκε ραντεβού και δεν του γνωστοποιήθηκαν συμπτώματα που να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση, δεν μπορεί να του αποδοθεί ευθύνη.

4) Δεν υπάρχει «παραθυράκι» – υπάρχει ρητή, ειδική και ισχύουσα ρύθμιση

• Η Κ.Δ.Π. 350/2020 ρυθμίζει ειδικά τις αντικαταστάσεις. Στο άρθρο 10(1) ορίζεται ξεκάθαρα ότι: «…για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων του Συστήματος, ο προσωπικός ιατρός δύναται, χωρίς να απουσιάζει, να ορίσει προσωρινό αντικαταστάτη…».

• Η αντικατάσταση έχει μέγιστη διάρκεια 30 ημερών, χωρίς όριο ανανεώσεων, και η διαδικασία είναι διαφανής και καταγεγραμμένη.

• Ο αντικαταστάτης μπορεί να καλύπτει έως τέσσερις γιατρούς και συνολικά έως 5.000 δικαιούχους, αποτρέποντας υπερφόρτωση.

• Δεν έχει σημασία αν η αντικατάσταση είναι προσωρινή ή μόνιμη. Σημαντικό είναι ο γιατρός που κάνει τη διάγνωση να μπορεί να παρακολουθεί το περιστατικό όσο χρειαστεί. Η δημόσια συζήτηση συχνά παραπληροφορεί το κοινό, καθώς ο νόμος σαφώς και δεν είναι λανθασμένος – το ότι επιτρέπονται οι αντικαταστάσεις χωρίς απουσία, έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τη συνέχεια της φροντίδας και όχι να επιβαρύνει αδικαιολόγητα τους γιατρούς με επιπλέον περιστατικά. Ο νόμος προωθεί τη συνεργασία και τη συνέχεια φροντίδας, όχι την αδικαιολόγητη επιβάρυνση γιατρών, και διασφαλίζει στήριξη μεταξύ συναδέλφων.

5) Ο γιατρός τηρεί απαρέγκλιτα τις νόμιμες διαδικασίες – δεν έχει προκληθεί ζημία στο ΓεΣΥ

• Όλες οι αντικαταστάσεις γίνονται μέσω της πύλης με ψηφιακά ίχνη και ενημέρωση του ΟΑΥ, διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με το πλαίσιο.

• Η αμοιβή αποδίδεται όπως προβλέπει το Σύστημα, χωρίς διπλές αμοιβές ή καταστρατήγηση ορίων καθώς και δεν υφίσταται καμία οικονομική ή λειτουργική ζημία του ΓεΣΥ.

• Αν απαιτούνται αλλαγές, αυτές πρέπει να γίνουν θεσμικά και με διαφάνεια, όχι με στοχοποίηση γιατρών που τηρούν το ισχύον πλαίσιο.

6) Ο θεσμός της αντικατάστασης εξυπηρετεί τους ασθενείς – δεν αναιρεί τη σχέση εμπιστοσύνης

• Η αντικατάσταση είναι εργαλείο συνέχειας φροντίδας (διαθεσιμότητα ραντεβού, κάλυψη εκτάκτων, αποσυμφόρηση), χωρίς να διακόπτεται η σχέση δικαιούχου–Προσωπικού Γιατρού.

• Αυτός είναι ο σκοπός του άρθρου 10: καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

7) Έκκληση για νηφαλιότητα, σεβασμό και θεσμική διόρθωση

• Κατανοούμε την αγωνία κάθε οικογένειας, αλλά ο δημόσιος διάλογος πρέπει να βασίζεται σε τεκμήρια και στον νόμο.

• Ζητούμε τη διόρθωση των ανακριβειών και την αποφυγή υπαινιγμών περί κατάχρησης όταν τα στοιχεία δείχνουν πλήρη συμμόρφωση.

• Αν απαιτούνται αλλαγές, ο ΟΑΥ μπορεί να προχωρήσει θεσμικά σε σαφέστερες ρυθμίσεις. Αυτό διαφέρει από το να στιγματίζονται αναδρομικά νόμιμες πρακτικές.

Ο γιατρός ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των ασθενών και τηρεί το πλαίσιο. Οι γονείς ήταν ενήμεροι για τον Προσωπικό Γιατρό και δεν υπήρξε επικοινωνία που να περιγράφει συμπτώματα ικανά να θεμελιώσουν υποψία κακοήθειας.

Συνεπώς, οποιαδήποτε απόπειρα μετακύλισης ευθύνης στον γιατρό δεν ευσταθεί.

Η νομιμότητα της αντικατάστασης είναι ρητή και τεχνικά ελεγχόμενη. Αν το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, ας αλλάξει θεσμικά – μέχρι τότε, ας σεβαστούμε την αλήθεια και όσους υπηρετούν το Σύστημα με συνέπεια.